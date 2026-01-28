Αθλητικά

Συλλυπητήρια από την UEFA στην ΕΠΟ για την τραγωδία του ΠΑΟΚ

Ο Τσεφερίν επικοινώνησε με τον Γκαγκάτση
Ο Αλεξάντερ Τσεφερίν
Ο Αλεξάντερ Τσεφερίν σε αγώνα του Europa League / REUTERS/Andrew Boyers

Ο ΠΑΟΚ βυθίστηκε στο πένθος από το θάνατο 7 οπαδών του σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και η UEFA έδωσε τα συλλυπητήριά της μέσα από μία επικοινωνία του προέδρου της, Αλεξάντερ Τσεφερίν, με τον ομόλογό του στην ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.

Ο Αλεξάντερ Τσεφερίν επικοινώνησε με τον Μάκη Γκαγκάτση για την τραγωδία του ΠΑΟΚ, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τη Λιόν για το Europa League και του μετέφερε τα συλλυπητήρια από την πλευρά της UEFA για το φρικτό δυστύχημα.

Ο αγώνας του “Δικεφάλου του Βορρά” για το Europa League θα γίνει πάντως κανονικά, αφού η UEFA δεν συνηθίζει να αναβάλλει αναμετρήσεις της, ούτε για τόσο σοβαρούς λόγους.

Αθλητικά
