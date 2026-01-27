Συλλυπητήρια του πρωθυπουργού της Ρουμανίας για τον χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ

Συλλυπητήρια του πρωθυπουργού της Ρουμανίας, Ίλιε Μπολοζάν για τον τραγικό θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα έξω από την Τιμισοάρα την Τρίτη (27.01.2026).

Ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Ίλιε Μπολοζάν σε ανάρτησή του στο Facebook εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρουμάνος πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα:

«Εκ μέρους της κυβέρνησης της Ρουμανίας, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην κομητεία Τίμις. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία».

Οι έξι από τους επτά νεκρούς έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ ο έβδομος κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Οι τέσσερις κατάγονταν από την Κατερίνη και οι άλλοι τρεις από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η ηλικία των άτυχων φιλάθλων κυμαινόταν από τα 25 έως τα 30. Και οι δέκα που επέβαιναν στο μοιραίο βαν ήταν Έλληνες.