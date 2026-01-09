Συμφωνία της Άρσεναλ με τον Σάκα για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031

Η Άρσεναλ θέλοντας να εξασφαλίσει το μέλλον της συμφώνησε με τον Σάκα για νέο συμβόλαιο με διάρκεια μέχρι το 2031 και με βελτιωμένες οικονομικές απολαβές. Το προηγούμενο συμβόλαιο του Άγγλου ολοκληρωνόταν το 2027.

Ο Σάκα αποτελεί έναν εκ των πρωταγωνιστών της Άρσεναλ του Αρτέτα τα τελευταία χρόνια και βλέποντας ότι οι «κανονιέρηδες» είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της Premier League, αφού βρίσκονται 6 βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη Σίτι.

Ο 24χρονος εξτρέμ είναι προϊόν των ακαδημιών της Άρσεναλ και έκανε ντεμπούτο το 2018 με τη φανέλα της ομάδας. Ο Αρτέτα τον έχει εξελίξει ως παίκτη και είναι το βασικό γρανάζι της ομάδας από τη μέση και μπροστά, μαζί με τον Όντεγκαρντ.

Σε 250 εμφανίσεις με την Άρσεναλ έχει πετύχει 77 γκολ και έχει δώσει 78 ασίστ, ενώ έχει προλάβει να κάνει και 48 συμμετοχές με την Εθνική Αγγλίας, παρά το νεαρό της ηλικίας του.