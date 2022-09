Ο Κρις Μίντλετον χτύπησε το… συναγερμό στους Μιλγουόκι Μπακς, με τις δηλώσεις του για το συμβόλαιό του με την ομάδα και το ενδεχόμενο ανανέωσής του.

Αποτελώντας τον… διόσκουρο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, ο Κρις Μίντλετον είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός παίκτης της ομάδας και απαραίτητος “κρίκος” για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος από τα “ελάφια”.

Ο ίδιος έχει οψιόν ανανέωσης ύψους 40,4 εκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος της σεζόν 2022-23 και μιλώντας για το θέμα, δεν έκρυψε την επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα. Ταυτόχρονα όμως, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για “μπίζνες” και έτσι άφησε ανοιχτό… παράθυρο αποχώρησης από το Μιλγουόκι. «Όλοι γνωρίζουν πως θέλω να μείνω εδώ στο Μιλγουόκι, αλλά ξέρετε, μιλάμε για μπίζνες. Τα πράγματα αλλάζουν και δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Δεδομένα όμως θα ήθελα να μείνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Khris Middleton is still undecided about picking up his $40.4M player option, per @journalsentinel



“I think everybody knows deep down that I want to stay. But also, you know it’s a business. Things change, things happen. You just never know. For sure I would love to stay.“ pic.twitter.com/HOpLt4FJxc