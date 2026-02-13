Συνάντηση ΠΑΟΚ με την Περιφέρεια για τη Νέα Τούμπα: «Να γίνει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας της ομάδας»

Μετά την συνάντηση του ΠΑΟΚ με το Δήμο Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά οι ιθύνοντες του Δικεφάλου προχώρησαν σε νέο κύκλο συζητήσεων με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη δημιουργία της Νέας Τούμπας.

Την ΠΑΕ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Τσάκας, Παπαμιμίκος και Δημογιάννης, μαζί με τη CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μαρία Γκοντσάρεβα, ενώ από την Περιφέρεια συμμετείχαν η Περιφερειάρχης Αηδονά και οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπέφας, Νίκος Ιωάννου και Γιώργος Παπαλεξίου.

Για τον ΠΑΟΚ, ο κ. Τσάκας τόνισε: «Έγινε μια γόνιμη συζήτηση με την κα Αηδονά και τους συνεργάτες της. Ενημερώσαμε για όλες τις εξελίξεις από πλευράς ΠΑΟΚ για την εξέλιξη των μελετών και όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών.

Βρισκόμαστε και οι δύο στην ίδια πλευρά, θέλουμε θετικά να προχωρήσει αυτή η συνεργασία και η κατάληξή της να είναι η ανάπλαση της περιοχής της Τούμπας, ώστε όλη η πόλη της Θεσσαλονίκης να υποδεχτεί την πολύ σύγχρονη υποδομή του γηπέδου του ΠΑΟΚ σε έναν πολύ ευχάριστο και ζωντανό χώρο που θα λειτουργεί επτά ημέρες την εβδομάδα προς όφελος της περιοχής της Τούμπας, αλλά και όλης της Θεσσαλονίκης.

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο τοπόσημο που θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, αλλά και τους επισκέπτες της»

Η Περιφερειάρχης, κ. Αηδονά δήλωσε: «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει τις προσπάθειες όλων των ομάδων που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες σύγχρονες υποδομές γιατί αυτό ευνοεί και τις συνθήκες της τοπικής ανάπτυξης. Η απόκτηση καινούργιου γηπέδου για τον ΠΑΟΚ είναι ένα διαχρονικό όραμα για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα είναι μια πρόκληση για την ανάπλαση όλης της περιοχής της Τούμπας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πρόθεσή της έμπρακτα να βοηθήσει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας του ΠΑΟΚ, μια δήλωση που ισχύει μέχρι σήμερα και την επιβεβαιώσαμε στη συνάντηση που είχαμε. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα αναλάβει την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου της Τούμπας, όπου το έργο είναι πολύ σημαντικό.

Η ανάπλαση αφορά όλες τις εργασίες που θα γίνουν στους δημόσιους χώρους, όπως το πράσινο, η δημιουργία πλατειών και πεζοδρόμων, η υπογειοποίηση οδών, χώροι πάρκινγκ. Όλες οι εργασίες αυτές θα καταστήσουν απόλυτα λειτουργικά το νέο γήπεδο που θα δημιουργηθεί, αλλά θα αναβαθμίσουν και όλη την περιοχή της Τούμπας.

Ο στόχος της Περιφέρειας είναι να τρέξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το έργο και να παραδοθεί στην κοινωνία ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ».