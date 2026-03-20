Συνελήφθησαν δύο οπαδοί του Παναθηναϊκού για παραβίαση περιοριστικών όρων στο ΟΑΚΑ

Ένας 42χρονος άνδρας συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2026, για παραβίαση περιοριστικού όρου για τη μη προσέλευση και παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων, σε αγώνα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ.

Δύο άνδρες φέρονται να είχαν εισέλθει στο ΟΑΚΑ, για αγώνα του Παναθηναϊκού το περασμένο καλοκαίρι, με τη συνδρομή δύο υπαλλήλων ασφαλείας του γηπέδου, παρότι είχαν αποκλειστεί δια βίου, για οπαδικά επεισόδια.

Πιο συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες της 30ης Ιουλίου 2025, πριν την έναρξη αγώνα ποδοσφαίρου στο ΟΑΚΑ, δύο υπάλληλοι ξεκλείδωσαν θύρα του γηπέδου και επέτρεψαν την αθρόα είσοδο τουλάχιστον 50 οπαδών της γηπεδούχου ομάδας, χωρίς τις απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου και επικύρωσης εισιτηρίων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..

Οι αστυνομικές αρχές λοιπόν, ταυτοποίησαν τόσο τους δύο υπαλλήλους ασφαλείας, όσο και τους δύο οπαδούς που είχαν περιοριστικούς όρους, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των δύο τελευταίων. Ο πρώτος οπαδός είχε συλληφθεί στην Κόρινθο από τις 25 Ιανουαρίου 2026 και αμφότεροι οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές και παραγγέλθηκε η προσωρινή κράτησή τους σε Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας.