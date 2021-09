Η FIFA θέλει το Μουντιάλ να γίνεται πια κάθε δύο χρόνια και παρά τις έντονες αντιδράσεις, φαίνεται ότι “προχωράει” την ιδέα της, η οποία έχει φυσικά ως στόχο την αύξηση των εσόδων τη.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία προανήγγειλε την πρώτη της σύνοδο κορυφής μέσω του διαδικτύου, στην οποία και θα συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα, για το οποίο έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους τόσο η UEFA, όσο και η CONMEBOL.

Στην ανακοίνωση της FIFA αναφέρονται πάντως τα εξής: «Η FIFA κάλεσε τις ενώσεις-μέλη της σε μια πρώτη διαδικτυακή σύνοδο κορυφής στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Αυτή είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες για τη δημιουργία μιας εποικοδομητικής και ανοιχτής συζήτησης, σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, μέσα τους επόμενους μήνες».

🌎🏆 FIFA announce they will open talks about organizing the men’s World Cup to take place every 2 years instead of every 4.



