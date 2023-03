Με αρκετή καθυστέρηση ξεκίνησε ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Σαντζιοβανέζε και της Γκροσέτο για τη Δ’ κατηγορία της Ιταλίας, λόγω της υψομετρικής διαφοράς που παρατηρήθηκε στα δοκάρια της μιας εστίας.

Τα δοκάρια ήταν χαμηλότερα στη μια εστία της αναμέτρησης κι έτσι ο αγωνιστικός χώρος σκάφτηκε στο σημείο της γραμμής του τέρματος, για να επανέλθει στις ακριβές διαστάσεις και να ξεκινήσει ο αγώνας.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στις 19 Μαρτίου και σύμφωνα με το ιταλικό sky sport, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που κατάλαβαν την “παρατυπία” στο τέρμα. Μετά από 45 λεπτά διαπιστώθηκαν ότι τα δοκάρια ήρθαν στο σωστό ύψος από το έδαφος και το παιχνίδι ξεκίνησε κανονικά.

Να αναφέρουμε ότι η Γκροσέτο κατέθεσε ένσταση κατά του κύρους του αγώνα. Η αναμέτρηση στην έδρα της Σαντιοβανέζε ήρθε 1-1.

Down in Serie D last Sunday, the Sangiovannese-Grosseto match was delayed by half an hour when the height of the goal posts was found to be incorrect



To avoid an abandonment, club staff carefully dug a trench along the goal line and repainted the lines! pic.twitter.com/ta9V5Wbb8e