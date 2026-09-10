Αθλητικά

Ο Μπράνκου Μπάντιο στην τελετή της φλόγας στο Καλλιμάρμαρο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026»

Μεταξύ των λαμπαδηδρόμων στην Αθήνα ο Σενεγαλέζος γκαρντ του Παναθηναϊκού
Ο Μπράνκου Μπάντιο στην τελετή της φλόγας στο Καλλιμάρμαρο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026»
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Το μεσημέρι της Πέμπτης (9/10) πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο, η εκδήλωση για την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Ντακάρ 2026», με τον Μπράνκου Μπάντιο να δίνει το “παρών”.

Ως παίκτης του Παναθηναϊκού πια, ο Μπράνκου Μπάντιου εκπροσώπησε τη χώρα του, τη Σενεγάλη, στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, που θα διεξαχθεί φέτος στο Ντακάρ.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ ήταν μεταξύν των λαμπαδηδρόμων που έφεραν τη φλόγα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο και έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη των Αγώνων, που θα διεξαχθούν από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου.

Μεγάλη τιμή για τον παίκτη του Παναθηναϊκού.

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Αθλητικά
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