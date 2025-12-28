Ταϊρίκ Τζόουνς: Η παρουσία του στη 12άδα της Παρτιζάν και η ημερομηνία που περιμένει ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι έχει στο “στόχαστρό” του τον Ταϊρίκ Τζόουνς, σε ένα μεταγραφικό στόρι που έχει βάλει “φωτιά” στην Euroleague. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό του 28χρονο Αμερικανό σέντερ της Παρτιζάν, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει έρθει σε ρήξη με την Σερβική ομάδα αλλά και τους οπαδούς της.

Φυσικά, τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει από πλευράς Ολυμπιακού, εάν η Παρτίζαν δεν τον αποδεσμεύσει. Έτσι, προς το παρόν, η ομάδα του Βελιγραδίου συνεχίζει να στηρίζεται σε εκείνον και τον έβαλε και στην 12άδα της για την αποψινή (28.12.2025) αναμέτρηση με τη Σπλιτ.

Την ώρα που ο Τζοάν Πενιαρόγια συνεχίζει να ελπίζει ότι θα αλλάξει την κατάσταση και θα καλύψει την γκρίνια και τις αποδοκιμασίες που έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας του συλλόγου, ο Ολυμπιακός περιμένει την 5η Ιανουαρίου του 2026.

Πρόκειται για ένα χρονικό όριο, μέχρι το οποίο παίκτες που είναι ήδη δηλωμένοι στη Euroleague πρέπει να αποδεσμευτούν από τις ομάδες τους, ώστε να διατηρούν δικαίωμα μετεγγραφής σε ομάδα εντός της διοργάνωσης. Αν ο Τζόουνς λύσει το συμβόλαιό του με την Παρτίζαν μέχρι τότε, ο δρόμος ανοίγει διάπλατα για τον Ολυμπιακό.

Οι “ερυθρόλευκοι” έχουν ήδη δείξει το ενδιαφέρον τους και φαίνονται έτοιμοι να κινηθούν για τον παίκτη, περιμένοντας την έγκαιρη αποδέσμευσή του από την Παρτιζάν.

Εάν η 5η Ιανουαρίου περάσει χωρίς κάποια εξέλιξη και ο Τζόουνς δεν καταφέρει να μείνει ελεύθερος, τότε -στη συνέχεια- δεν θα μπορεί να μετακινηθεί εντός Euroleague. Μετά από εκείνη την ημερομηνία, οι ομάδες της διοργάνωσης θα μπορούν να αποκτήσουν μόνο παίκτες που είτε έχουν ήδη αποδεσμευτεί, είτε προέρχονται από άλλες διοργανώσεις (EuroCup, BCL, NBA).

Η δεύτερη σημαντική ημερομηνία είναι η 25η Φεβρουαρίου, λίγο πριν την 29η αγωνιστική τη; Euroleague. Τότε, ολοκληρώνεται οριστικά το δικαίωμα εγγραφής νέων παικτών για τη σεζόν 2025/26. Τα ρόστερ “κλειδώνουν” μετά και δεν θα επιτρέπεται καμία προσθήκη.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Παρτίζαν έχει περιορισμένο χρόνο για αποφάσεις, σε συνεννόηση πλέον και με τον νέο της προπονητή, Ζοάν Πενιαρόγια, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη μετάβαση.