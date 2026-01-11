Ταϊρίκ Τζόουνς: «Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος οργανισμός, χαίρομαι που είμαι εδώ»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Καρδίτσα και έδειξε ότι είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει και στα παιχνίδια της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός νίκησε 120-80 στην έδρα της Καρδίτσας με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να είναι ο τρίτος σκόρερ του Ολύμπιακού, πίσω από τους Πίτερς και Ντόρσεϊ. Ο Αμερικανός πέτυχε 14 ποντους και μάζεψε 4 ριμπάουντ. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι δεν έχασε κανένα σουτ στο παιχνίδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο απολογισμός του στην αναμέτρηση

14 πόντοι

6/6 δίποντα

2/2 βολές

4 ριμπάουντ

2 κλεψίματα

20 INDEX σε 20′

Μετά το τέλος του αγώνα μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και έδειξε την χαρά του για τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους», ενώ μίλησε και για το ότι δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Παρτιζάν για τη Euroleague (14/01/26, 20:30). Δεν απάντησε σε ερώτηση για το αν πλήρωσε εκείνος το μισό buy out του συμβολαίου του με τη σερβική ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και μπορώ να παίξω πάλι μπάσκετ. Έχω κάνει κάποιες προπονήσεις τις τελευταίες μέρες με την ομάδα. Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες στη μεταγραφή μου από την Παρτίζαν, στην αρχή μου έλεγαν να φύγω και μετά να μείνω.

Χαίρομαι που όλες οι πλευρές τα βρήκαν. Είμαι εδώ τώρα και ελπίζω να παίξω μπάσκετ για μια νικήτρια ομάδα και να συνεισφέρω σε μια σπουδαία ομάδα. Θέλω να δώσω ενέργεια, άμυνα, δυναμισμό, ριμπάουντ, ό,τι μπορώ».

Σε ερώτηση για το αν ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη γραμμή ψηλών στην Ευρώπη απάντησε: «Έτσι πιστεύω».

Για την απουσία του από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν είπε: «Είναι μέρος της συμφωνίας και κάτι που πρέπει να αποδεχτώ. Θα δουλέψω για να είμαι σε φόρμα, ώστε να μπορέσω να βοηθήσω τον Ολυμπιακό όταν θα είμαι ξανά διαθέσιμος. Χαίρομαι που είμαι εδώ, ο καιρός είναι πολύ όμορφος και ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος οργανισμός».