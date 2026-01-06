Συμβαίνει τώρα:
Ταϊρίκ Τζόουνς: Τα highlights του νέου παίκτη του Ολυμπιακού από τη Euroleague

Νέο video της Euroleague για το σέντερ του Ολυμπιακού
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς στην άφιξή του για τον Ολυμπιακό (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς στην άφιξή του για τον Ολυμπιακό (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στη Euroleague, λίγο πριν ενσωματώσει στην ομάδα και το νέο της μετεγγραφικό απόκτημα, τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Μετά από μία εξαιρετική διετία στην Παρτιζάν, ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και η Euroleague δημοσίευσε ένα video με τις καλύτερες στιγμές του στο Βελιγράδι.

Ο Αμερικανός σέντερ βρέθηκε φέτος στο “στόχαστρο” του Ομπράντοβιτς και των οπαδών της Παρτιζάν, αλλά παρόλα αυτά, “μέτρησε” 10,6 πόντους με 67% στο δίποντο, 6,1 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 0,6 κοψίματα σε 23,3 λεπτά συμμετοχής στη φετινή Euroleague.

Σε ρυθμούς Τζόουνς η Euroleague

Αθλητικά
