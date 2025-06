Ταϊρίς Χαλιμπέρτον: Η ρήξη αχιλλείου, η «κατάρα» του αριθμού που φοράει και οι αναρτήσεις των «αστέρων» του NBA

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κατέκτησαν τον τίτλο του πρωταθλητή στο NBA, με τις συγκλονιστικές εμφανίσεις του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, αλλά ο σοβαρός τραυματισμός του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον των Ιντιάνα Πέισερς ήταν αυτός που σημάδεψε τη σειρά και το καθοριστικό game 7.

Σε φάση στην πρώτη περίοδο του αγώνα, ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον προσποιήθηκε και προσπάθησε να περάσει τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και να διεισδύσει προς το καλάθι των Θάντερ. Ο ηγέτης των Ιντιάνα Πέισερς πάτησε άσχημα στο παρκέ και βρέθηκε πεσμένος, σφαδάζοντας από τους πόνους.

Η διάγνωση σόκαρε τον χώρο του μπάσκετ. Ρήξη αχίλλειου!

Παρά τις δύσκολες στιγμές που πέρασε λόγω αυτού του τραυματισμού, ο Χαλιμπέρτον ήταν εκεί για τους συμπαίκτες του. Οι κάμερες τον έπιασαν να περιμένει με πατερίτσες τους παίκτες των Πέισερς μετά τη λήξη του Game 7, έτσι ώστε να τους χαιρετήσει και να τους παρηγορήσει.

Με τον τραυματισμό του Χαλιμπέρτον επαληθεύτηκε μία απίστευτη σύμπτωση. Ο γκαρντ των Πέισερς ήταν ο τρίτος παίκτης που έπαθε αχίλλειο στα playoffs, μετά από τους Ντέιμιαν Λίλαρντ και Τζέισον Τέιτουμ.

Και οι τρεις αυτοί αθλητές φορούν στη φανέλα τους το νούμερο “0”!

Damian Lillard



Jayson Tatum



Tyrese Haliburton



All went down with Achilles injuries this Playoffs and all wear the number 0