Ταμπόρδα: Ελπίζω αυτή η νίκη να αποτελέσει σημείο ενός νέου ξεκινήματος

Ο Βισέντε Ταμπόρδα πέτυχε το νικητήριο γκολ του Παναθηναϊκού κόντρα στο Ολυμπιακό και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εμφάνισή του.

Μετά το τέλος του ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, ο Βισέντε Ταμπόρδα τόνισε ότι πλέον οι σκέψεις της ομάδας είναι για το επόμενο ματς με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Είμαι πολύ χαρούμενος, για την ομάδα, Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, εκτός έδρας. Αλλά κάναμε πολύ καλά τα πράγματα, ανοίξαμε το σκορ από την αρχή του παιχνιδιού και κρατήσαμε αυτό το αποτέλεσμα. Είμαι χαρούμενος και για τη νίκη και για το γκολ που πέτυχα.

Στο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα στην κατηγορία της Α Εθνικής αυτού του είδους οι αγώνες κρίνονται στις λεπτομέρειες. Σήμερα κάναμε σωστά τα πράγματα και ελπίζω αυτό να αποτελέσει ένα σημείο ενός νέου ξεκινήματος, ώστε να μπορέσουμε χωρίς λάθη να πηγαίνουμε ολοένα και καλύτερα”, δήλωσε αρχικά ο Βισέντε Ταμπόρδα.

Για το τι σημαίνει ψυχολογικά αυτή η νίκη:

“Πριν από τον αγώνα συζητούσα ότι το αποψινό ματς έχει μεγάλη σημασία για 2 λόγους. Πρώτον διότι πρέπει να νικήσουμε για το πρωτάθλημα και δεύτερον λόγω του αγώνα που θα έχουμε απέναντι στον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο.

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο να το γιορτάσουμε, δεδομένου ότι από αύριο θα πρέπει ήδη να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τον επόμενο αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε, κερδίζοντας κι εκεί, να οδηγήσουμε τον Παναθηναϊκό σε έναν ακόμα τελικό”.