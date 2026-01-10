Ταρέμι για την κατάσταση στο Ιράν: «Πρέπει να είμαι με τον κόσμο, δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος»

Ο Μεχντί Ταρέμι έκανε τα πάντα στη νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 κόντρα στον Ατρόμητο και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι μίλησε και για την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν.

Ένα γκολ και μία ασίστ είχε ο Ταρέμι στη νίκη του Ολυμπιακού και ήταν ο κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης για να οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφή της βαθμολογίας, όμως όπως τόνισε δεν μπορεί να πανηγυρίσει λόγω των αναταραχών που επικρατούν στο Ιράν.

Οι δηλώσεις του Ιρανού επιθετικού

Για το παιχνίδι: «Νιώθω καλά, ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Από την αρχή προσπαθήσαμε να πιέσουμε ψηλά και να βρούμε κενά. Τα πήγαμε υπέροχα και ο τρόπος που παίξαμε ήταν καλό».

Για το αν ήταν το δώρο του προς τον προπονητή του, οποίος έφτασε τα 99 του ματς στον Ολυμπιακό: «Θα μπορούσα να του δώσω τη φανέλα μου. Του εύχομαι όλα τα καλά, ξέρει τι θέλει από τη δουλειά του. Θα προσπαθήσουμε να εκπληρώνουμε τους στόχους μας, μέχρι το τέλος της σεζόν».

Για το γεγονός ότι δεν πανηγυρίζει θερμά τα γκολ του: «Υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Ιράν, με την κυβέρνηση και τον λαό. Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο, γιατί αυτός στέκεται στο πλευρό μας. Επειδή η χώρα μας δεν φαίνεται καλά, δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος. Από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού, πρέπει να είμαι. Προκαλεί μπέρδεμα και δεν ξέρω τι να κάνω».