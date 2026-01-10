Βαθμολογία Super League: Ο Ολυμπιακός πάτησε κορυφή, ανέβηκε στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Ολυμπιακός πέρασε με νίκη 2-0 από την έδρα του Ατρομήτου και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, έχοντας ένα παιχνίδι παραπάνω από την ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον, πίσω από τον Ολυμπιακό, αφού επικράτησε άνετα με 3-0 κόντρα στον Παναιτωλικό στην 16η αγωνιστική της Super League και έφτασε τους 38 βαθμούς.

Η Ένωση αντιμετωπίζει την Κυριακή (11/01/26, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) και θα ψάξει τη νίκη για να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η 16η αγωνιστική ξεκίνησε με το παιχνίδι Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο με 1-1 σκορ, με τον Ποκόρνι να ισοφαρίζει λίγο πριν το φινάλε για τους γηπεδούχους.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα της Κυριακής (11/01)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 39

2. ΠΑΟΚ 38

3. ΑΕΚ 37

4. Λεβαδειακός 28

————————————-

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 22

7. Άρης 20

8. Κηφισιά 19

—————————————-

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας Τρίπολης 13

11. Ατρόμητος 13

12.ΟΦΗ 12

13. ΑΕΛ Novibet 10

14. Πανσερραϊκός 5

*ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός έχουν ματς περισσότερο.

**Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (17η)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (3.30μμ)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

ΑΕΛ Novibet –Αρης (5μμ)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (7μμ)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)

Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ