Βαθμολογία Super League: Ο Ολυμπιακός πάτησε κορυφή, ανέβηκε στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ – Δείτε φάσεις και γκολ

Η ΑΕΚ καλείται να κερδίσει τον Άρη για να επιστρέψει στην κορυφή
Ολυμπιακός
Οι παίκτες του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός πέρασε με νίκη 2-0 από την έδρα του Ατρομήτου και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, έχοντας ένα παιχνίδι παραπάνω από την ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον, πίσω από τον Ολυμπιακό, αφού επικράτησε άνετα με 3-0 κόντρα στον Παναιτωλικό στην 16η αγωνιστική της Super League και έφτασε τους 38 βαθμούς. 

Η Ένωση αντιμετωπίζει την Κυριακή (11/01/26, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) και θα ψάξει τη νίκη για να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος. 

Η 16η αγωνιστική ξεκίνησε με το παιχνίδι Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο με 1-1 σκορ, με τον Ποκόρνι να ισοφαρίζει λίγο πριν το φινάλε για τους γηπεδούχους. 

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα της Κυριακής (11/01)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1

 

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

 

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

 

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 39
2. ΠΑΟΚ 38
3. ΑΕΚ 37
4. Λεβαδειακός 28
————————————-
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 22
7. Άρης 20
8. Κηφισιά 19
—————————————-
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας Τρίπολης 13
11. Ατρόμητος 13
12.ΟΦΗ 12
13. ΑΕΛ Novibet 10
14. Πανσερραϊκός 5

*ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός έχουν ματς περισσότερο.

**Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (17η)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (3.30μμ)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

ΑΕΛ Novibet –Αρης (5μμ)
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (7μμ)
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)
Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ

