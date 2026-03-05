Αθλητικά

Ταρέμι: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου, ούτε στο Ιράν, ούτε πουθενά»

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έκανε ανάρτηση στα social media για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Ο Ταρέμι
Ο Ταρέμι στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (KLODIAN LATO/ EUROKINISSI)

Ο Μεχντί Ταρεμί προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media για να στείλει το δικό του μήνυμα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν το Σάββατο (28/02/26).

Το τελευταίο διάστημα ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει στη Μέση Ανατολή δεν αφήνει τον Ιρανό Μεχντί Ταρεμί του Ολυμπιακού να είναι απόλυτα αφοσιωμένος σε όσα συμβαίνουν στους Πειραιώτες, καθώς η κατάσταση στη χώρα του είναι κρίσιμη.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου. Ούτε στο Ιράν. Ούτε πουθενά. Είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», ανέφερε ο Ιρανός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού σε story που έκανε στο instagram.

Το story του Ταρεμί για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Το story του Ταρεμί για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Το αυτονόητο μήνυμα για ειρήνη του Ιρανού διεθνή ποδοσφαιριστή καλό θα ήταν να μπορούσε να βάλει τέλος σε έναν ακόμη πόλεμο που έχει ξεσπάσει στον πλανήτη.

