Έστω και με μια δυσκολία, η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε το εμπόδιο της Τατιάνα Μαρία (2-0) και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Αυστραλιανού Open! Maria Sakkari

Το «εισιτήριο» για το δεύτερο γύρο του Australian Open εξασφάλισε η Μαρία Σάκκαρη, μετά τη νίκη με 2-0 σετ (6-4, 7-6 (2) επί της Γερμανίδας, Τατιάνα Μαρία.

Η Σάκκαρη έβγαλε άγχος στην πρεμιέρα της Rod Laver Arena του Αυστραλιανού Open και έφτασε στην πρόκριση, μετά από αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 46 λεπτά.

Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε πολλά αβίαστα λάθη τα οποία παραλίγο να της κοστίσουν. Πιο συγκεκριμένα έκανε 37 αβίαστα λάθη έναντι 23 της Γερμανίδας.

Στο πρώτο σετ οι δύο αθλήτριες υπερασπίστηκαν το σερβίς τους και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε το break στο 9 σετ και τελικά επικράτησε με 6-4,

Στην επανάληψη η Γερμανίδα αθλήτρια έκανε break και στο 8ο σετ κατάφερε η Σάκκαρη να σπάσει το σερβίς της και τελικά να πάρει τη νίκη με 7-6.

Στη φάση των «64» της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Tσινβέν Ζενγκ από την Κίνα που έκανε την έκπληξη και απέκλεισε την Λευκορωσίδα, Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς (Νο.76) με 2-1.

Let's get the party started 👏👏@mariasakkari is through to the second round, getting it done in straight-sets over Tatjana Maria 6-4 7-6(2). #AusOpen • #AO2022