Ράφαελ Ναδάλ και Ντανίλ Μεντβέντεφ δίνουν “μάχη” για τον τίτλο στον τελικό του Australian Open, αλλά ο αγώνα χρειάστηκε να διακοπεί για λίγο, μετά την εισβολή ενός οπαδού στο κορτ.

Με τον Μεντβέντεφ να προηγείται με 1-0 σετ και να έχει μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει τον Ισπανό στο δεύτερο σετ, ένας άνδρας πήδηξε από τις κερκίδες στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας ένα πανό κατά της κράτησης προσφύγων στην Αυστραλία.

Η ασφάλεια του γηπέδου επενέβη πάντως άμεσα και ο οπαδός δεν κατάφερε να φθάσει τους δύο παίκτες, με το ματς να συνεχίζεται μετά από λίγα λεπτά.

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf