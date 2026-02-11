Τέλος η European Super League: Ρεάλ Μαδρίτης και UEFA συνεχίζουν μαζί

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA έθαψαν το… τσεκούρι του πολέμου στη διαμάχη για τη Super League και το ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωση με την EFC, την Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων, παλαιότερα γνωστή ως ECA.

Συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε «κατ΄ αρχήν συμφωνία» για την επίλυση «των νομικών διαφορών τους σχετικά με την European Super League, στην οποία πρωτοστάτησε ο Φλορεντίνο Πέρεθ, πρόεδρος της Ρεάλ.

