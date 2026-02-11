Αθλητικά

Τέλος η European Super League: Ρεάλ Μαδρίτης και UEFA συνεχίζουν μαζί

“Τα βρήκαμε με την Ρεάλ Μαδρίτης για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου”, αναφέρει η UEFA
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Ana Beltran

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA έθαψαν το… τσεκούρι του πολέμου στη διαμάχη για τη Super League και το ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωση με την EFC, την Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων, παλαιότερα γνωστή ως ECA.

Συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε «κατ΄ αρχήν συμφωνία» για την επίλυση «των νομικών διαφορών τους σχετικά με την European Super League, στην οποία πρωτοστάτησε ο Φλορεντίνο Πέρεθ, πρόεδρος της Ρεάλ.

“Επειτα από μήνες συζητήσεων με γνώμονα το καλό του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA, η EFC (Ευρωπαϊκές Ομάδες Ποδοσφαίρου) και η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνουν πως συμφώνησαν για την ευημερία του ευρωπαϊκού ποδόσφαιρου με έμφαση στη μακροπρόθεσμη ευημερία για την εμπειρία των φιλάθλων μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.

Η συμφωνία, επίσης, θα βοηθήσει στην επίλυση των νομικών διαφορών που σχετίζονται με την European Super League, από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν οι αρχές“, αναφέρει η UEFA.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
105
87
78
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo