Τέλος η European Super League: Ρεάλ Μαδρίτης και UEFA συνεχίζουν μαζί

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA έθαψαν το… τσεκούρι του πολέμου στη διαμάχη για τη Super League και το ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωση με την EFC, την Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων, παλαιότερα γνωστή ως ECA.
Συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε «κατ΄ αρχήν συμφωνία» για την επίλυση «των νομικών διαφορών τους σχετικά με την European Super League, στην οποία πρωτοστάτησε ο Φλορεντίνο Πέρεθ, πρόεδρος της Ρεάλ.
“Επειτα από μήνες συζητήσεων με γνώμονα το καλό του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA, η EFC (Ευρωπαϊκές Ομάδες Ποδοσφαίρου) και η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνουν πως συμφώνησαν για την ευημερία του ευρωπαϊκού ποδόσφαιρου με έμφαση στη μακροπρόθεσμη ευημερία για την εμπειρία των φιλάθλων μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.
Η συμφωνία, επίσης, θα βοηθήσει στην επίλυση των νομικών διαφορών που σχετίζονται με την European Super League, από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν οι αρχές“, αναφέρει η UEFA.