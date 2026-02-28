Αθλητικά

Τέλος ο Γιούρτσεβεν από τον Παναθηναϊκό

Οι πράσινοι αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο τον Τούρκο σέντερ
Ο Γιούρτσεβεν
Ο Γιούρτσεβεν καρφώνει σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού/ EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματος που είχε να διακόψει τη συνεργασία του με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, με αποτέλεσμα ο Τούρκος σέντερ να μείνει ελεύθερος.

Η επιστροφή του Λεσόρ πλησιάζει και ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, που πλέον δεν έχει δικαίωμα να υπογράψει σε άλλη ομάδα της Euroleague.

Ο Τούρκος σέντερ θα αναζητήσει, λοιπόν, το επόμενο βήμα της καριέρας του, το οποίο θα είναι, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν, μακριά από τη Euroleague, μετά από 1,5 χρόνο στον Παναθηναϊκό.

 

Σε 50 παιχνίδια στην ευρωπαϊκή διοργάνωση με την πράσινη φανέλα πέρυσι και φέτος, ο Γιούρτσεβεν μέτρησε 9.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά 17.3 λεπτά συμμετοχής.

