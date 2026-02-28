Τέλος ο Γιούρτσεβεν από τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματος που είχε να διακόψει τη συνεργασία του με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, με αποτέλεσμα ο Τούρκος σέντερ να μείνει ελεύθερος.

Η επιστροφή του Λεσόρ πλησιάζει και ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, που πλέον δεν έχει δικαίωμα να υπογράψει σε άλλη ομάδα της Euroleague.

Ο Τούρκος σέντερ θα αναζητήσει, λοιπόν, το επόμενο βήμα της καριέρας του, το οποίο θα είναι, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν, μακριά από τη Euroleague, μετά από 1,5 χρόνο στον Παναθηναϊκό.

Thank you Omer Yurtseven! Wishing you all the best on your next chapter!#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/NXf54TP2Ou — Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 28, 2026

Σε 50 παιχνίδια στην ευρωπαϊκή διοργάνωση με την πράσινη φανέλα πέρυσι και φέτος, ο Γιούρτσεβεν μέτρησε 9.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά 17.3 λεπτά συμμετοχής.