Τέλος ο Γκόρντον Χέρμπερτ από την Μπάγερν Μονάχου

Παρελθόν από την Μπάγερν Μονάχου αποτελεί ο Γκόρντον Χέρμπερτ. Η βαυαρική ομάδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον έμπειρο τεχνικό και αναζητάει τον διάδοχο του στην αγορά.

Μετά από οκτώ σερί ήττες στη Euroleague, η διοίκηση της Μπάγερν απέλυσε τον Γκόρντον Χέρμπερτ, ευελπιστώντας ότι έτσι θα βάλει φρένο στην κατηφόρα.

Η γερμανική ομάδα βρίσκεται στην 19η θέση της κατάταξης της Euroleague με ρεκόρ 5-12, πάνω μόνο από την Βιλερμπάν.

Στόχος της Μπάγερν είναι ο προπονητής που θα αντικαταστήσει τον Χέρμπερτ να αναλάβει πριν από τον αγώνα της Τρίτης (23/12) με την Χάποελ Τελ Αβίβ.