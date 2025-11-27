Τέλος ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ από τον πάγκο της Αναντολού Εφές

Παρελθόν από τον πάγκο της Αναντολού Εφές αποτελεί ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ. Η τουρκική ομάδα έδρασε άμεσα, μετά την σοκαριστική ήττα από τη Μονακό (102-66) και τελείωσε τον Σέρβο προπονητή.
Η Αναντολού Εφές φέτος δεν έχει καταφέρει να… σηκώσει κεφάλι στη Euroleague και με ρεκόρ 5-8 βρίσκεται στην 15η θέση και δίνει “μάχη” να μπει στη 10άδα.
Όπως έγινε γνωστό, τα ηνία της ομάδας περνούν προσωρινά στα χέρια του Ράντοβαν Τριφούνοβιτς, ο οποίος θα αναλάβει την ομάδα μέχρι να βρεθεί νέος προπονητής.
Η ανακοίνωση της Αναντολού Εφές:
“Ως Αναντολού Εφές, αποχαιρετούμε τον κ. Ιγκόρ Κοκόσκοφ. Τον ευχαριστούμε για τη συμβολή του στον σύλλογό μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην επόμενη φάση της καριέρας του.
Η ομάδα μας θα συνεχίσει το έργο της υπό την καθοδήγηση του Ράντοβαν Τριφούνοβιτς έως ότου οριστεί ο νέος προπονητής μας”.
Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.— Anadolu Efes (@AnadoluEfesSK) November 27, 2025
Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz.
Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan… pic.twitter.com/ffc3LtzuCz
Να θυμίζουμε ότι αυτή είναι η τρίτη αποχώρηση προπονητή από ομάδα της Εuroleague σε μία εβδομάδα, μετά τους Μεσίνα -από Αρμάνι Μιλάνο- και Ομπράντοβιτς -από Παρτιζάν- την ώρα που ακούγεται ότι ο Κάτας θα… αποχαιρετήσει την Μακαμπι Τελ Αβίβ.