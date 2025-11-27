Τέλος ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ από τον πάγκο της Αναντολού Εφές

Παρελθόν από τον πάγκο της Αναντολού Εφές αποτελεί ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ. Η τουρκική ομάδα έδρασε άμεσα, μετά την σοκαριστική ήττα από τη Μονακό (102-66) και τελείωσε τον Σέρβο προπονητή.

Η Αναντολού Εφές φέτος δεν έχει καταφέρει να… σηκώσει κεφάλι στη Euroleague και με ρεκόρ 5-8 βρίσκεται στην 15η θέση και δίνει “μάχη” να μπει στη 10άδα.

Όπως έγινε γνωστό, τα ηνία της ομάδας περνούν προσωρινά στα χέρια του Ράντοβαν Τριφούνοβιτς, ο οποίος θα αναλάβει την ομάδα μέχρι να βρεθεί νέος προπονητής.

Η ανακοίνωση της Αναντολού Εφές:

“Ως Αναντολού Εφές, αποχαιρετούμε τον κ. Ιγκόρ Κοκόσκοφ. Τον ευχαριστούμε για τη συμβολή του στον σύλλογό μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην επόμενη φάση της καριέρας του.

Η ομάδα μας θα συνεχίσει το έργο της υπό την καθοδήγηση του Ράντοβαν Τριφούνοβιτς έως ότου οριστεί ο νέος προπονητής μας”.

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz.



Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan… pic.twitter.com/ffc3LtzuCz — Anadolu Efes (@AnadoluEfesSK) November 27, 2025

Να θυμίζουμε ότι αυτή είναι η τρίτη αποχώρηση προπονητή από ομάδα της Εuroleague σε μία εβδομάδα, μετά τους Μεσίνα -από Αρμάνι Μιλάνο- και Ομπράντοβιτς -από Παρτιζάν- την ώρα που ακούγεται ότι ο Κάτας θα… αποχαιρετήσει την Μακαμπι Τελ Αβίβ.