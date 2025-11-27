Euroleague: Ο Κάτας τελειώνει από την Μακάμπι και ο Σφαιρόπουλος μπαίνει στο «κάδρο»

Ετόρε Μεσίνα και Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς αποχαιρέτησαν τα τελευταία 24ωρα Αρμάνι Μιλάνο και Παρτιζάν, αντίστοιχα. Σύμφωνα όμως με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, ο Όντετ Κάτας αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να είναι υποψήφιος να τον αντικαταστήσει.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε με 102-88 στο Βελιγράδι από την Αρμάνι Μιλάνο στο επίσημο ντεμπούτο του Πέπε Ποέτα και βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας της Euroleague (ρεκόρ 3-10 και 2-6 εντός και 1-4 εκτός έδρας) μαζί με τη Βιλερμπάν

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τη διαφαινόμενη απομάκρυνση του Κάτας, στο “κάδρο” υπάρχει ο Γιάννη Σφαιρόπουλος, που αποχώρησε από τον Ερυθρό Αστέρα μετά από δύο ήττες στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Ο 58χρονος Έλληνας τεχνικός γνωρίζει καλά την ομάδα, αφού εργάστηκε στη Μακάμπι από το 2018 έως και το 2022, πανηγυρίζοντας μεταξύ άλλων τρία πρωταθλήματα στο Ισραήλ.