Euroleague: Ο Κάτας τελειώνει από την Μακάμπι και ο Σφαιρόπουλος μπαίνει στο «κάδρο»

Τρίτη ομάδα της Euroleague που φαίνεται πως θα έχει αλλαγή προπονητή
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ετόρε Μεσίνα και Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς αποχαιρέτησαν τα τελευταία 24ωρα Αρμάνι Μιλάνο και Παρτιζάν, αντίστοιχα. Σύμφωνα όμως με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, ο Όντετ Κάτας αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να είναι υποψήφιος να τον αντικαταστήσει.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε με 102-88 στο Βελιγράδι από την Αρμάνι Μιλάνο στο επίσημο ντεμπούτο του Πέπε Ποέτα και βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας της Euroleague (ρεκόρ 3-10 και 2-6 εντός και 1-4 εκτός έδρας) μαζί με τη Βιλερμπάν

Μετά τη διαφαινόμενη απομάκρυνση του Κάτας, στο “κάδρο” υπάρχει ο Γιάννη Σφαιρόπουλος, που αποχώρησε από τον Ερυθρό Αστέρα μετά από δύο ήττες στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Ο 58χρονος Έλληνας τεχνικός γνωρίζει καλά την ομάδα, αφού εργάστηκε στη Μακάμπι από το 2018 έως και το 2022, πανηγυρίζοντας μεταξύ άλλων τρία πρωταθλήματα στο Ισραήλ.

