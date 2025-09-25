Τέλος ο Κουμάτζι από τον Ολυμπιακό

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Καλίφα Κουμάτζι, μιας και το μηνιαίο συμβόλαιό του δεν ανανεώθηκε από τους Πειραιώτες.

Ο Καλίφα Κουμάτζι δοκιμάστηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό για ένα μήνα, με τον θηριώδη σέντερ να μην κερδίζει την εμπιστοσύνη του Έλληνα προπονητή και να αποχωρεί από τους πρωταθλητές Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κουμάτζι είχε υπογράψει συμβόλαιο για ένα μήνα, το οποίο ολοκληρώθηκε και δεν ανανεώθηκε.

Ο ύψους 2.21μ. σέντερ δεν ταξίδεψε στη Ρόδο και είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

“Το συμβόλαιο του Κριστ Καλίφα Κουμάτζι έληξε σήμερα (25/09) και δεν θα ανανεωθεί. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του”.