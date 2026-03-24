Αθλητικά

Τέλος ο Ρισόν Χολμς από τον Παναθηναϊκό

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους
Ο Ρισόν Χολμς
Ο Ρισόν Χολμς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός και ο Ρισόν Χολμς έλυσαν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους μετά τα τελευταία γεγονότα και την αντιπαράθεση με τον Εργκίν Αταμάν μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Ο Χολμς αντέδρασε στα σχόλια του Αταμάν με ανάρτηση στα social media και έκτοτε δεν πάτησε ξανά παρκέ με τον Παναθηναϊκό. Μετά από όσα συνέβησαν ένιωθε ξένο σώμα και έδωσε το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί η συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό.

Πλέον το «τριφύλλι» θα έχει στα σέντερ τους Λεσόρ, Φαρίντ, Μήτογλου και τον Χουάντσο που στα τελευταία παιχνίδια είναι αυτός που κλείνει τα ματς, με θετικά αποτελέσματα.

 

Οι πράσινοι απαλλάχθηκαν από ένα βαρύ οικονομικά συμβόλαιο που δεν απέδωσε όσα περίμεναν. Βέβαια δεν έχουν το δικαίωμα για προσθήκη μέχρι το φινάλε της σεζόν στη Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
530
298
124
95
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo