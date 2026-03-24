Τέλος ο Ρισόν Χολμς από τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός και ο Ρισόν Χολμς έλυσαν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους μετά τα τελευταία γεγονότα και την αντιπαράθεση με τον Εργκίν Αταμάν μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Ο Χολμς αντέδρασε στα σχόλια του Αταμάν με ανάρτηση στα social media και έκτοτε δεν πάτησε ξανά παρκέ με τον Παναθηναϊκό. Μετά από όσα συνέβησαν ένιωθε ξένο σώμα και έδωσε το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί η συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό.

Πλέον το «τριφύλλι» θα έχει στα σέντερ τους Λεσόρ, Φαρίντ, Μήτογλου και τον Χουάντσο που στα τελευταία παιχνίδια είναι αυτός που κλείνει τα ματς, με θετικά αποτελέσματα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρισόν Χολμς και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.



Panathinaikos BC AKTOR announces the termination of its cooperation with Richaun Holmes. We thank him and wish him all the best in his life… pic.twitter.com/4nrzgj48QX — Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 24, 2026

Οι πράσινοι απαλλάχθηκαν από ένα βαρύ οικονομικά συμβόλαιο που δεν απέδωσε όσα περίμεναν. Βέβαια δεν έχουν το δικαίωμα για προσθήκη μέχρι το φινάλε της σεζόν στη Euroleague.