Ο Ρίσον Χολμς και η σύζυγός του αντέδρασαν μετά την ατάκα Αταμάν: «Είναι ντροπή»

Ο Εργκίν Αταμάν “έκραξε” τον Ρισόν Χολμς για την εμφάνιση του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ στο ημίχρονο του αγώνα Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε ότι ο Ρισόν Χολμς “κοιμόταν” στο παρκέ, γι’ αυτό και ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με διψήφια διαφορά πίσω στο σκορ.

“Μια καταστροφική αρχή, γιατί δεν πιέζαμε τη μπάλα και δεν παίζαμε άμυνα. Οι ψηλοί μας, ξεκινώντας από τον Ρισόν Χολμς, κοιμόντουσαν στο παρκέ, δεν κινούνταν σωστά στη θέση του pick and roll, και τους δώσαμε 31 πόντους μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο”, ήταν τα λόγια του Τούρκου προπονητή του τριφυλλιού.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, ο Αμερικανός σέντερ έκανε μια ανάρτηση με emoji που γελούν στο X.

Το σχόλιο του Εργκίν Αταμάν δεν άρεσε ούτε στη σύζυγο του Ρισόν Χολμς, η οποία τοποθετήθηκε μέσω Instagram Story.

“Οι ισχυροί οργανισμοί στέκονται πίσω από τους παίκτες τους. Η ανάληψη της ευθύνης ειναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά ο σεβασμός και η υποστήριξη πρέπει πάντα να προηγούνται!

Ένας οργανισμός που κατακρίνει δημόσια τους αθλητές του αντί να τους υποστηρίζει είναι ντροπή, όχι οικογένεια”, έγραψε.