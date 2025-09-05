Τέλος ο Σέρτζιο Σκαριόλο από την Εθνική Ισπανίας

Παρελθόν από την Εθνική Ισπανίας αποτελεί και επίσημα ο Σέρτζιο Σκαριόλο, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας των Ισπανών στο Eurobasket.

Ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Εθνικής Ισπανίας, Σέρτζιο Σκαριόλο, αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας ομάδας μετά από 10 χρόνια (και 13 συνολικά) και 8 μετάλλια.

Η ισπανική ομοσπονδία τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό βίντεο.

Ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει πανηγυρίσει 4 χρυσά μετάλλια σε Eurobasket (2009, 2011, 2015, 2022), ένα χάλκινο (2013), το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019 και δύο μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ασημένιο το 2012 στο Λονδίνο και χάλκινο το 2016 στο Ρίο).