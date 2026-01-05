Τέλος ο Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτιζάν, ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό

Παρελθόν από την Παρτιζάν αποτελεί και επίσημα ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος τις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό.

Τα τυπικά απομένουν πλέον για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό. Η Παρτιζάν ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος είναι πλέον ελεύθερος να υπογράψει στους Πειραιώτες.

Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το buy out του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος εδώ και αρκετές μέρες έχει δώσει τα χέρια με τον Ολυμπιακό.

“Ο Τάιρικ Τζόουνς δεν θα φοράει πλέον τη φανέλα της Παρτίζαν. Μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες το βράδυ, ο παίκτης θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλο σύλλογο, ενώ οι ασπρόμαυροι θα λάβουν την ανάλογη χρηματική αποζημίωση στο όνομα της αποζημίωσης.

Η Παρτίζαν εύχεται στον Ταϊρίκ καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας του και στρέφεται σε άλλες λύσεις στην αγορά μπάσκετ”, αναφέρει η ανακοίνωση των Σέρβων.

Μέσα στην ημέρα, οι Πειραιώτες θα ανακοινώσουν την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ, ο οποίος θα συνθέσει μαζί με τους Μιλουτίνοφ, Χολ και Αντετοκούνμπο μία πανίσχυρη φροντ λάιν, ίσως την καλύτερη στη φετινή Euroleague.

Οι ερυθρόλευκοι προανήγγειλαν, μάλιστα, τον ερχομό του Τζόουνς με μία ανάρτησή τους στα social media.

“Παράδοση της τελευταίας στιγμής”, έγραψε ο Ολυμπιακός, αναρτώντας ένα GIF με τον Άγιο Βασίλη.