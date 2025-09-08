Θανάσης Αντετοκούνμπο για το Λιθουανία – Ελλάδα: «Το σημαντικό είναι να παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε στους εκπροσώπου του Τύπου, στην τελευταία προπόνηση της Εθνικής μπάσκετ, μια ημέρα πριν από το “μεγάλο” προημιτελικό με τη Λιθουανία στο Ευρωμπάσκετ (09.09.2025, 21:00, Newsit.gr).

«Το πιο σημαντικό είναι ν’ ακολουθήσουμε το πλάνο. Βελτιωνόμαστε. Κάθε φορά γίνεται κάτι διαφορετικό. Γινόμαστε καλύτεροι ανά παιχνίδι» είπε αρχικά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ενώ και πρόσθεσε για τη δύναμη που θα πάρουν οι παίκτες της Λιθουανίας από τον κόσμο τους, που θα βρεθεί στις εξέδρες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν σημαίνει κάτι η έδρα. Όλα τα παιδιά έχουμε παίξει σε σκληρές έδρες στην καριέρα μας. Το σημαντικό είναι να παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο».

Αναφορικά με την κουβέντα που γίνεται τις χαμένες βολές στην εθνική μπάσκετ και για τα φάουλ που δεν παίρνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τη στιγμή που με τον Λούκα Ντόντσιτς γίνεται το αντίθετο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν ήθελε να πει κάτι, απαντώντας διπλωματικά: «Είναι αδικία να συγκρίνουμε τους παίκτες… Είναι μεγάλο τουρνουά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα…».

Για τον τρόπο με τον οποίο θα σταματήσουν οι διεθνείς μας τον Βαλαντσιούνας δεν ήθελε ν’ αποκαλύψει τίποτα και αρκέστηκε να δηλώσει ότι: «Το σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε ότι μέσα στο παρκέ κάνουμε τη δουλειά μας και εκτός αυτού, πάμε βήμα – βήμα».