Αθλητικά

Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Η Εθνική μπάσκετ είναι ένα υβρίδιο που ανάλογα την ημέρα είναι δύσκολο να ματσάρεις»

Την εμπιστοσύνη του στην Εθνική μπάσκετ εξέφρασε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν από τα πρόσωπα που μίλησαν κατά την αναχώρηση της Εθνικής μπάσκετ για την Κύπρο και το Eurobasket, με τον 33χρονο να χαρακτηρίζει την «γαλανόλευκη» ως υβρίδιο.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα στην Εθνική μπάσκετ, ειδικότερα στο κομμάτι των αποδυτηρίων, ανέφερε πως στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα το πρώτο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους είναι η πρεμιέρα στο Eurobasket απέναντι στην Ιταλία, τονίζοντας πως ο ίδιος είναι πολύ ενθουσιασμένος που θα βρεθεί στο τουρνουά.

Παράλληλα υποστήριξε πως εντός της ομάδας ο κάθε παίκτης έχει το ρόλο του και αυτό θα βοηθήσει στη καλή παρουσία.

Οι δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούνμπο

Για το τι πρέπει να αλλάξει για να έρθει το μετάλλιο για την Εθνική:

«Αυτό που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η πρεμιέρα. Παιχνίδι, παιχνίδι, να πάμε εκεί, να είμαστε υγιείς και συγκεντρωμένοι. Το πιο σημαντικό είναι να δουλέψουμε τα κομμάτια που πρέπει, έχουμε παίξει καλά φιλικά πριν το τουρνουά, βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Θα το βρούμε.

Το πιο σημαντικό να κρατήσουμε αυτά στα οποία θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και επιθετικοί. Να πάμε και να αρπάξουμε την ευκαιρία».

Για τη συμμετοχή του στο Eurobasket 2025:

«Δόξα τω Θεώ είμαι υγιής και είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πάρα πολύ. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα παιδιά θέλουμε να είμαστε εδώ, οι προπονητές έχουν δώσει το καλύτερο πλάνο, ο καθένας είναι στον ρόλο του για να πετύχει.

Νομίζω ότι είμαστε ένα υβρίδιο που ανάλογα την ημέρα είναι δύσκολο να ματσάρεις».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo