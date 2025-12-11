Συμβαίνει τώρα:
Θάντερ – Σανς 138-89: O Γκίλτζους-Αλεξάντερ οδήγησε τους πρωταθλητές στα ημιτελικά του NBA Cup

Στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσουν τους Σαν Αντόνιο Σπερς
Οι Θάντερ ήταν σαρωτικοί! Με ηγέτη τον Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ, η ομάδα από την Οκλαχόμα διέλυσε με 138-89 τους Σανς, προκρίθηκε στα ημιτελικά του NBA Cup, φτάνοντας παράλληλα στο εντυπωσιακό 24-1, που ισοφαρίζει το καλύτερο ξεκίνημα σεζόν στην ιστορία του NBA, επίδοση που μέχρι σήμερα είχε μόνο οι Γουόριορς του 2015-16.

Ο Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, σημειώνοντας 28 πόντους. Αυτό ήταν το 96ο συνεχόμενο ματς στο οποίο ο Καναδός σταρ σκοράρει τουλάχιστον 20 πόντους! Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τσετ Χόλμγκρεν, που πρόσθεσε 24 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Οι Σανς αγωνίστηκαν για τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς τον τραυματία Ντέβιν Μπούκερ. Το Φοίνιξ έμεινε στους 89 πόντους, στη χειρότερη επιθετική του εμφάνιση φέτος, με τον Ντίλον Μπρουκς να οδηγεί το σκοράρισμα με 16 πόντους, αλλά με πολύ χαμηλά ποσοστά (4/16 σουτ).

Η αναμέτρηση “σημαδεύτηκε” από την αποβολή του Γκρέισον Άλεν, ο οποίος χτύπησε τον Χόλμγκρεν σε διεκδίκηση σκριν και αποβλήθηκε με Flagrant 2.

