Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0 τελικό: Ο Δικέφαλος του Βορρά αποκλείστηκε από το Europa League

66' Ευκαιρία για τη Θέλτα

Γύρισμα του Καρέιρα στον Μπόρχα Ιγκλέσιας και τελείωμα με τη μία από τον φορ της ισπανικής ομάδας, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ.