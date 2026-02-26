Αθλητικά

Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0 τελικό: Ο Δικέφαλος του Βορρά αποκλείστηκε από το Europa League

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση και αποχαιρέτησε το Europa League.
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Europa League
Πλέι οφ
1 - 0
Τελικό
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στην Ισπανία για τα πλέι οφ του Europa League. 

23:53 | 26.02.2026
Καλή συνέχεια από το ΝewsIt.gr
23:52 | 26.02.2026
Ο Δικέφαλος του Βορρά αποχαιρετάει το Europa League με συνολικό σκορ 3-1
23:50 | 26.02.2026
Τέλος αγώνα. Θέλτα - ΠΑΟΚ 1-0
23:48 | 26.02.2026
Μεγάλη ευκαιρία για την Θέλτα

O Ελ Αμπντελαουί αστόχησε σε τετ α τετ με τον Τσιφτσή

23:48 | 26.02.2026
90' Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος
23:41 | 26.02.2026

Στο παιχνίδι και ο Γερεμέγεθ στη θέση του Γιακουμάκη

23:35 | 26.02.2026
84' Ο ΠΑΟΚ δεν απειλεί
23:35 | 26.02.2026

76' Διπλή αλλαγή για τη Θέλτα. Μέσα οι Λόπεθ και Αμπντελαουί, εκτός ο σκόρερ Σβέντμπεργκ και ο Μπόρχα Ιγκλεσίας

23:30 | 26.02.2026

74' Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, με τον Τέιλορ να παίρνει τη θέση του Χατσίδη

23:25 | 26.02.2026
23:28 Είκοσι λεπτά ακόμα για το φινάλε, 3-1 το συνολικό σκορ υπέρ της Θέλτα
23:23 | 26.02.2026
66' Ευκαιρία για τη Θέλτα

Γύρισμα του Καρέιρα στον Μπόρχα Ιγκλέσιας και τελείωμα με τη μία από τον φορ της ισπανικής ομάδας, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ.

23:21 | 26.02.2026
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Ο Μπιάνκο άφησε την θέση του στον Καμαρά

23:19 | 26.02.2026
63' ΓΚΟΛ για τη Θέλτα!

Όμορφο τακουνάκι του Μπόρχα Ιγκλέσιας, έστρωσε στον Σβέντμπεργκ, ο οποίος πλάσαρε τον Τσιφτσή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 
 

23:19 | 26.02.2026
Ο ΠΑΟΚ δεν απειλεί
23:09 | 26.02.2026
Φτάσαμε στο 60', παραμένει το 0-0
23:08 | 26.02.2026
50' Μεγάλη στιγμή για τη Θέλτα

Ο Ρουέδα έκανε το γύρισμα με στόχο τον Ιγκλέσιας που σούταρε, όμως ο Τσιφτσής απέκρουσε σε κόρνερ

 
23:07 | 26.02.2026

Χωρίς αλλαγές ο ΠΑΟΚ

23:06 | 26.02.2026
Αλλαγή για την Θέλτα

Ο Ρομάν πέρασε στη θέση του Μορίμπα
 

23:06 | 26.02.2026
Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο
22:48 | 26.02.2026
Υπενθυμίζεται ότι η Θέλτα είχε νικήσει με 2-1 στην Τούμπα
22:48 | 26.02.2026
Με αυτό το σκορ, ο Δικέφαλος δεν περνάει στην επόμενη φάση
22:44 | 26.02.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Θέλτα - ΠΑΟΚ 0-0
22:44 | 26.02.2026

Ο Μιχαηλίδης πήρε την κεφαλιά με στόχο τον Γιακουμάκη, όμως ο Ράντου πρόλαβε και μάζεψε την μπάλα
 

22:37 | 26.02.2026

42' Κίτρινη κάρτα στον Μορίμπα, για διαμαρτυρία

 
22:37 | 26.02.2026

Καλύτερη η Θέλτα, έχει ανεβάσει στροφές και ψάχνει το γκολ

22:36 | 26.02.2026
Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι.
22:22 | 26.02.2026
28' Μεγάλη ευκαιρία για την Θέλτα!

Ο Άσπας έβγαλε σε θέση βολής τον Βεσίνο, όμως το σουτ του κατέληξε δίπλα από τα δοκάρια του Τσιφτσή

22:17 | 26.02.2026
21' Φάση για τη Θέλτα

Επικίνδυνο σουτ του Άσπας μέσα από την περιοχή, η μπάλα κοντράρει στα σώματα των αμυντικών του ΠΑΟΚ
 

22:16 | 26.02.2026
17' Τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Κεφαλιά του Γιακουμάκη από καλή θέση, λίγο άουτ η μπάλα

22:16 | 26.02.2026
Συμπληρώθηκαν τα πρώτα 15 λεπτά, παραμένει το 0-0
22:09 | 26.02.2026

Σκληρά μαρκαρίσματα και από τις δύο ομάδες
 

22:09 | 26.02.2026

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει τουλάχιστον ένα γκολ για να μείνει ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης

22:05 | 26.02.2026

Καμία αξιόλογη φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι

22:05 | 26.02.2026
3' Πρώτη στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Κεφαλιά του Μιχαηλίδη, άουτ η μπάλα

21:55 | 26.02.2026
Σέντρα στο Βίγκο
21:55 | 26.02.2026

Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κάνει την ανατροπή, θα βρεθεί αντιμέτωπος είτε με την Άστον Βίλα είτε με τη Λιόν

 

 
21:55 | 26.02.2026

Ο 44χρονος Ιταλός Μάρκο Γκουίντα θα σφυρίξει το Θέλτα – ΠΑΟΚ έχοντας για βοηθούς τους Τζόρτζιο Περέτι και Τζουζέπε Περότι ενώ τέταρτος θα είναι ο Ματέο Μαρτσενάρο και στο VAR θα βρεθούν οι Ιταλοί Μίκαελ Φάμπρι και Αλεάντρο Ντι Πάολο

 
 

21:54 | 26.02.2026

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στη League Phase του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να ηττάται με 3-1

21:54 | 26.02.2026
Η ενδεκάδα της Θέλτα

Ράντου, Αλόνσο, Στάρφελτ, Ροντρίγκες, Ρουέδα, Ιλάι, Βεσίνο, Καρέιρα, Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ

21:54 | 26.02.2026
21:53 | 26.02.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεβ, Ζαφείρης, Σάντσεθ, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γιακουμάκης

21:52 | 26.02.2026

Κωνσταντέλιας, Ντεσπότοφ, Τάισον, Μεϊτέ είναι μερικές από τις μεγάλες απουσίες του Δικεφάλου

21:50 | 26.02.2026
Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δύσκολο έργο στο Βίγκο

Καλείται να ανατρέψει το 2-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα, παίζοντας με τεράστιες απουσίες

21:50 | 26.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στην Ισπανία για τα πλέι οφ του Europa League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
133
133
105
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo