Αθλητικά

Θέλτα – ΠΑΟΚ live για τα πλέι οφ του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να ανατρέψει το 1-2 του πρώτου αγώνα της Τούμπας
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Europa League
Πλέι οφ
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στην Ισπανία για τα πλέι οφ του Europa League. Ο λαβωμένος Δικέφαλος του Βορρά ψάχνει μία μεγάλη ανατροπή, έχοντας χάσει το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα με 2-1.

22:17 | 26.02.2026
21' Φάση για τη Θέλτα

Επικίνδυνο σουτ του Άσπας μέσα από την περιοχή, η μπάλα κοντράρει στα σώματα των αμυντικών του ΠΑΟΚ
 

22:16 | 26.02.2026
17' Τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Κεφαλιά του Γιακουμάκη από καλή θέση, λίγο άουτ η μπάλα

22:16 | 26.02.2026
Συμπληρώθηκαν τα πρώτα 15 λεπτά, παραμένει το 0-0
22:09 | 26.02.2026

Σκληρά μαρκαρίσματα και από τις δύο ομάδες
 

22:09 | 26.02.2026

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει τουλάχιστον ένα γκολ για να μείνει ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης

22:05 | 26.02.2026

Καμία αξιόλογη φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι

22:05 | 26.02.2026
3' Πρώτη στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Κεφαλιά του Μιχαηλίδη, άουτ η μπάλα

21:55 | 26.02.2026
Σέντρα στο Βίγκο
21:55 | 26.02.2026

Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κάνει την ανατροπή, θα βρεθεί αντιμέτωπος είτε με την Άστον Βίλα είτε με τη Λιόν

 

 
21:55 | 26.02.2026

Ο 44χρονος Ιταλός Μάρκο Γκουίντα θα σφυρίξει το Θέλτα – ΠΑΟΚ έχοντας για βοηθούς τους Τζόρτζιο Περέτι και Τζουζέπε Περότι ενώ τέταρτος θα είναι ο Ματέο Μαρτσενάρο και στο VAR θα βρεθούν οι Ιταλοί Μίκαελ Φάμπρι και Αλεάντρο Ντι Πάολο

 
 

21:54 | 26.02.2026

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στη League Phase του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να ηττάται με 3-1

21:54 | 26.02.2026
Η ενδεκάδα της Θέλτα

Ράντου, Αλόνσο, Στάρφελτ, Ροντρίγκες, Ρουέδα, Ιλάι, Βεσίνο, Καρέιρα, Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ

21:54 | 26.02.2026
21:53 | 26.02.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεβ, Ζαφείρης, Σάντσεθ, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γιακουμάκης

21:52 | 26.02.2026

Κωνσταντέλιας, Ντεσπότοφ, Τάισον, Μεϊτέ είναι μερικές από τις μεγάλες απουσίες του Δικεφάλου

21:50 | 26.02.2026
Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δύσκολο έργο στο Βίγκο

Καλείται να ανατρέψει το 2-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα, παίζοντας με τεράστιες απουσίες

21:50 | 26.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στην Ισπανία για τα πλέι οφ του Europa League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
129
105
104
95
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo