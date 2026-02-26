Θέλτα – ΠΑΟΚ live για τα πλέι οφ του Europa League

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στην Ισπανία για τα πλέι οφ του Europa League. Ο λαβωμένος Δικέφαλος του Βορρά ψάχνει μία μεγάλη ανατροπή, έχοντας χάσει το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα με 2-1.
Επικίνδυνο σουτ του Άσπας μέσα από την περιοχή, η μπάλα κοντράρει στα σώματα των αμυντικών του ΠΑΟΚ
Κεφαλιά του Γιακουμάκη από καλή θέση, λίγο άουτ η μπάλα
Σκληρά μαρκαρίσματα και από τις δύο ομάδες
Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει τουλάχιστον ένα γκολ για να μείνει ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης
Καμία αξιόλογη φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι
Κεφαλιά του Μιχαηλίδη, άουτ η μπάλα
Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κάνει την ανατροπή, θα βρεθεί αντιμέτωπος είτε με την Άστον Βίλα είτε με τη Λιόν
Ο 44χρονος Ιταλός Μάρκο Γκουίντα θα σφυρίξει το Θέλτα – ΠΑΟΚ έχοντας για βοηθούς τους Τζόρτζιο Περέτι και Τζουζέπε Περότι ενώ τέταρτος θα είναι ο Ματέο Μαρτσενάρο και στο VAR θα βρεθούν οι Ιταλοί Μίκαελ Φάμπρι και Αλεάντρο Ντι Πάολο
Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στη League Phase του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να ηττάται με 3-1
Ράντου, Αλόνσο, Στάρφελτ, Ροντρίγκες, Ρουέδα, Ιλάι, Βεσίνο, Καρέιρα, Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ
Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Βολιάκο, Θυμιάνης, Τέιλορ, Ντούνγκα, Καμαρά, Μπέρδος, Γερεμέγεφ
Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεβ, Ζαφείρης, Σάντσεθ, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γιακουμάκης
Κωνσταντέλιας, Ντεσπότοφ, Τάισον, Μεϊτέ είναι μερικές από τις μεγάλες απουσίες του Δικεφάλου
Καλείται να ανατρέψει το 2-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα, παίζοντας με τεράστιες απουσίες
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στην Ισπανία για τα πλέι οφ του Europa League