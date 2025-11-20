Θλάση ο Φακούντο Πελίστρι και «παγωμάρα» στον Παναθηναϊκό

Νέα ατυχία για τον Φακούντο Πελίστρι, που μόλις πριν από λίγες ημέρες επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.

Με την επιστροφή του από την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης και λόγω ενοχλήσεων που είχε στον τετρακέφαλο, ο Φακούντο Πελίστρι υποβλήθηκε σε μαγνητική, που έδειξε ξανά θλάση, αλλά αυτή τη φορά στο άλλο του πόδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πελίστρι τίθεται έτσι νοκ-άουτ για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και η εξέλιξη αυτή προκαλεί νέο πονοκέφαλο στο τεχνικό επιτελείο, καθώς ο Ουρουγουανός δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μια κρίσιμη περίοδο για την ομάδα, με συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τα καλά νέα στο “τριφύλλι” αφορούν τους Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρα, που έβγαλαν το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Από εκεί και πέρα ο Γιώργος Κυριακόπουλος συνέχισε το πρόγραμμα της θεραπείας του, ο Ρενάτο Σάντσες έκανε ατομικό.