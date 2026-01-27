Θοδωρής Βλάχος: «Επόμενος στόχος το χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση»

Ο Θοδωρής Βλάχος έθεσε τον επόμενο μεγάλο στόχο της πλέον επιτυχημένης εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών.

Η Εθνική πόλο των ανδρών έγραψε ιστορία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, κατακτώντας το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου πήρε την τρίτη θέση, νικώντας άνετα την Ιταλία στον μικρό τελικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εξομολογήθηκε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ τα συναισθήματα του μετά την επιτυχία της γαλανόλευκης και έθεσε το στόχο για την επόμενη μεγάλη διοργάνωση.

«Οι ώρες δεν περνάνε, αισθανόμουν το βράδυ της Παρασκευής σαν να έλειπα από το σπίτι μου δυο μήνες. Αυτό που πάθαμε, να παίξουμε πολύ άσχημα, να μείνουμε εκτός τελικού…Πίστευα ότι μπορούμε να φτάσουμε στον τελικό και να το κάνουμε…Η Ουγγαρία βεβαίως ποτέ δεν είπαμε ότι είναι εύκολος αντίπαλος αλλά δεν παίξαμε εμείς καλά».

Λίγες ώρες μετά: «Το κίνητρο του μεταλλίου είναι μεγάλο. Την επομένη κι όλας ημέρα, το Σάββατο, η ομάδα άλλαξε σελίδα. Μιλήσαμε πολλές φορές με τα παιδιά, την τελευταία λίγες ώρες πριν τον μικρό τελικό. Είδαμε βίντεο και είπα πολλά πράγματα στους αθλητές μου, ότι δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ μετάλλιο σε ευρωπαϊκό, ότι το αξίζετε, ότι είσαστε πολύ καλή ομάδα και θα κλείσετε το τουρνουά με μια εμφάνιση σαν αυτές που σας χαρακτήρισε στο ευρωπαϊκό. Το αξίζετε για όλη την προσπάθεια που κάνατε. Ήξερα ότι είναι πολύ δύσκολο να φύγει τόσο γρήγορα από το μυαλό η ήττα από την Ουγγαρία. Έφυγε όμως και η ομάδα παρουσιάστηκε πανέτοιμη και ψυχολογικά στην «μάχη» του μεταλλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου: «Δεν είναι εύκολο 1,5 χρόνο μετά το μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μια ομάδα να κατακτήσει μετάλλιο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Νιώθω ότι η ομάδα είναι καλή και παίζει καλά. Η άμυνα μας, την Παρασκευή απέναντι στην Ουγγαρία δεν ήταν καλή, με την Ιταλία στον αγώνα πλέον για την τρίτη θέση ξεκίνησε και ο Ζερδεβάς και όλη η άμυνα με 2-3 μπλοκ και αυτό μας έδωσε αυτοπεποίθηση που την χρειαζόμασταν. Και ο ένας παρασύρει τον άλλο. Είδατε τη συνέχεια, σε άμυνα και επίθεση, όλα κύλησαν ρολόι. Πίστευα και πως ο Μάνος (Ζερδεβάς) θα κάνει ένα καλό παιχνίδι, και με τους Ιταλούς συνήθως παίζει πολύ καλά».

Η αφιέρωση: «Αφιερώνω, όπως πάντα, το μετάλλιο στην μονάκριβη κόρη μου την Ολυμπία, που μαζί με τη σύζυγό μου ήταν και σε αυτή τη διοργάνωση δίπλα μου. Μετά θα το αφιέρωνα στους παίκτες μου που παίζουν πολύ καλά, είναι συνεπείς, έχουν στόχους και ξέρουν να αντιδρούν τη στιγμή που πρέπει. Είναι δύσκολο να σηκωθείς- με τον τρόπο μάλιστα που το κάναμε εμείς- μετά από μια τέτοια ήττα από την Ουγγαρία».

Επόμενος στόχος: «Είναι κάποια μετάλλια που δεν έχουμε κατακτήσει ακόμα. Μέχρι τώρα είχαμε και το μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο στόχος πλέον είναι ένα χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση. Σε 1,5 χρόνο έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, εκεί θα προσπαθήσουμε να το κατακτήσουμε. Εγώ πάντα λέω μακάρι να είμαστε πάντα στους τέσσερις και να διεκδικούμε. Μπορούμε να ανέβουμε στο βάθρο; Είναι ευγνωμοσύνη αυτό, είμαι ευγνώμων για αυτό».