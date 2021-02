Θρίαμβος για Οσάκα στο Australian Open, «σήκωσε» το 4ο Grand Slam (video)

Δυο χρόνια μετά την κατάκτηση του πρώτου της τροπαίου στη Μελβούρνη, η Ναόμι Οσάκα νίκησε την Τζένιφερ Μπρέιντι στον τελικό του Australian Open και κατέκτησε το 4o Grand Slam της καριέρας της.

Κυριάρχησε και το… σήκωσε. Η Ναόμι Οσάκα δεν συνάντησε ιδιαίτερο πρόβλημα κόντρα στην «πρωτάρα» Τζεν Μπρέιντι, επικράτησε με 6-4, 6-3 και κατέκτησε το φετινό Australian Open.

Η Οσάκα σήκωσε έτσι τον 4ο της τίτλο Grand Slam κι έγινε η πρώτη παίκτρια μετά τη Μαρία Σαράποβα (2012) που ξεπέρασε το “φράγμα” των τριών Grand Slam τίτλων (ο 7ος της συνολικά).

Η αθλήτρια από την Ιαπωνία επικράτησε μετά από 77 λεπτά αγώνα και πλέον μετράει 4-0 νίκες σε τελικούς Major τουρνουά.

Θυμίζουμε ότι στην πορεία της προς τον τίτλο στο Australian Open η Οσάκα απέκλεισε την 7 φορές νικήτρια, Σερένα Γουίλιαμς, αλλά και την φιναλίστ του 2020 και πρώην Νο1 Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα.

