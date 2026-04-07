Αθλητικά

Θρίαμβος του Μίσιγκαν επί του Κονέκτικατ στον τελικό του NCAA, μετά από 37 χρόνια κατέκτησε το πρωτάθλημα

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Έλιοτ Καντό
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters

Η αναμονή 37 χρόνων έφτασε στο τέλος. Το κολέγιο του Μίσιγκαν κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημά του στο NCAA, επικρατώντας στον τελικό του Κονέκτικατ 69-63.

Το Μίσιγκαν -που στα ημιτελικά απέκλεισε το Ιλινόι του Αντρέι Στογιάκοβιτς- μπήκε δυνατά στον τελικό του NCAA, όμως στη συνέχεια το Κονέκτικατ ισορρόπησε και κατάφερε να μπει ξανά στο ματς, μειώνοντας σε 33-29 (σκορ ημιχρόνου).

Στο δεύτερο μέρος οι “Γουλβερίνς” ήταν ανώτεροι και παρά την αντίσταση του Κονέκτικατ, διατήρησαν το υπέρ τους προβάδισμα και μετά από 37 χρόνια, κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο NCAA.

Ο Έλιοτ Καντό με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για το Μίσιγκαν, με τον Άλεξ Κάραμπαν να ξεχωρίζει για το Κονέκτικατ με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
293
206
190
151
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo