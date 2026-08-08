Η Ένωση παικτριών WNBA απάντησε σε Καντέρ και Γουάιτ: «Δεν θα γίνουμε πολιτικό πιόνι κανενός»

Ενές Καντέρ και Ρόις Γουάιτ τοποθετήθηκαν σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής των τρανς αθλητριών στο WNBA, τονίζοντας πως και οι ίδιοι θα ήθελαν να αγωνιστούν στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα μπάσκετ.

Το “αίτημα” των Ενές Καντέρ και Ρόις Γουάιτ για το Draft του WNBA το 2027( ο δεύτερος το 2026 ήταν υποψήφιος για τη Γερουσία στις ΗΠΑ, με τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ) προκάλεσε σάλο στις ΗΠΑ και “σφαγή” στα σχόλια από τους χρήστες των social media, με θέμα τη συμμετοχή των τρανς γυναικών στα γυναικεία αθλήματα, αναγκάζοντας την Ένωση παικτριών να πάρει θέση.

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Θέλοντας να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ ατόμων και να τονίσει πως δεν θα γίνει πιόνι σε κανένα πολιτικό παιχνίδι, η Ένωση παικτριών WNBA και υποστήριξε πως “οι αξίες που ενώνουν αυτό το Σωματείο και του επιτρέπουν να προστατεύει τον αθλητισμό των γυναικών, επιφέροντας παράλληλα μετασχηματιστικές αλλαγές”.

“Το μίσος, η κακοποίηση και η δαιμονοποίηση οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των τρανσέξουαλ, δεν κάνουν παρά να τροφοδοτούν τον φόβο, τη διχόνοια και τη βλάβη” ανέφερε ακόμα.

Η ανακοίνωση της WNBPA

“Προς όλους όσους αγαπούν αυτό το άθλημα: Η WNBPA εκπροσωπεί πάνω από 200 άτομα με διαφορετικές εμπειρίες ζωής, πολιτισμούς, τρόπους ζωής και απόψεις.

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Υποστηρίζουμε τη δικαιοσύνη, την ισότητα, την ποικιλομορφία και την ένταξη. Αυτές είναι οι αξίες που ενώνουν αυτό το Σωματείο και του επιτρέπουν να προστατεύει τον αθλητισμό των γυναικών, επιφέροντας παράλληλα μετασχηματιστικές αλλαγές.

Το μίσος, η κακοποίηση και η δαιμονοποίηση οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των τρανσέξουαλ, δεν κάνουν παρά να τροφοδοτούν τον φόβο, τη διχόνοια και τη βλάβη. Θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε δύσκολες συζητήσεις. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψουμε να μας χρησιμοποιήσουν ως πολιτικά πιόνια“.