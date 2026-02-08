Θύρα 7: 45 χρόνια από την απώλεια 21 ψυχών – Η μαύρη επέτειος του ελληνικού ποδοσφαίρου

8 Φεβρουαρίου 1981. H μέρα που το γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» «βάφεται» με αίμα, έπειτα από τη λήξη του αγώνα Ολυμπιακός – ΑΕΚ. 21 ζωές «έφυγαν» στα σκαλιά της Θύρας 7, στη μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

45 χρόνια πριν η μοίρα έπαιξε ένα σκληρό παιχνίδι στα 21 θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7, που τόσο άδικα και σκληρά έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να δουν από κοντά τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Μια κλειστή πόρτα και το γλίστρημα ενός οπαδού των ερυθρολεύκων ήταν αρκετά για να γραφτεί η πιο μελανή σελίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου και ολόκληρου του ελληνικού αθλητισμού.

Η ένταση του πανηγυρισμού μετατράπηκε σε τρόμο και ο τρόμος έγινε τραγωδία. Κανείς δεν έχει να θυμάται από την συγκεκριμένη ημερομηνία το επιβλητικό 6-0 με το οποίο ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ, αλλά μονάχα τους 21 αδικοχαμένους φιλάθλους.

Εκείνους που θέλησαν να τρέξουν προς τους ποδοσφαιριστές της αγαπημένης τους ομάδας για να τους αποθεώσουν για τις ανεπανάληπτες στιγμές που μόλις τους είχαν χαρίσει.