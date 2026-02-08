Αθλητικά

Θύρα 7: 45 χρόνια από την απώλεια 21 ψυχών – Η μαύρη επέτειος του ελληνικού ποδοσφαίρου

Θύματα θύρας 7

8 Φεβρουαρίου 1981. H μέρα που το γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» «βάφεται» με αίμα, έπειτα από τη λήξη του αγώνα Ολυμπιακός – ΑΕΚ. 21 ζωές «έφυγαν» στα σκαλιά της Θύρας 7, στη μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

45 χρόνια πριν η μοίρα έπαιξε ένα σκληρό παιχνίδι στα 21 θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7, που τόσο άδικα και σκληρά έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να δουν από κοντά τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Μια κλειστή πόρτα και το γλίστρημα ενός οπαδού των ερυθρολεύκων ήταν αρκετά για να γραφτεί η πιο μελανή σελίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου και ολόκληρου του ελληνικού αθλητισμού.

Η ένταση του πανηγυρισμού μετατράπηκε σε τρόμο και ο τρόμος έγινε τραγωδία. Κανείς δεν έχει να θυμάται από την συγκεκριμένη ημερομηνία το επιβλητικό 6-0 με το οποίο ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ, αλλά μονάχα τους 21 αδικοχαμένους φιλάθλους.

Εκείνους που θέλησαν να τρέξουν προς τους ποδοσφαιριστές της αγαπημένης τους ομάδας για να τους αποθεώσουν για τις ανεπανάληπτες στιγμές που μόλις τους είχαν χαρίσει.

Κανείς δεν φανταζόταν ότι αυτή θα ήταν και η τελευταία φορά που θα έβλεπαν την αγαπημένη τους ομάδα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το μεσημέρι της 8ης Φεβρουαρίου του 1981 ο Ολυμπιακός υποδεχόταν την ΑΕΚ. Η ανυπομονησία για το μεγάλο ντέρμπι ήταν διάχυτη με τα συνθήματα των οπαδών να έχουν κατακλύσει το γήπεδο.

Το απόγευμα εκείνης της μέρας, ο αγώνας λήγει με 6-0 υπέρ των ερυθρόλευκων και στο γήπεδο επικρατεί το κλίμα της νίκης και του ενθουσιασμού. 35.450 φίλαθλοι των Πειραιωτών πανηγυρίζουν.

Τα συνθήματα διαδέχονται το ένα το άλλο και οι φίλαθλοι κατευθύνονται προς την έξοδο, ώστε να γιορτάσουν όλοι μαζί στη Θύρα 1 κοντά στους παίκτες της ομάδας τους.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, πολλοί έτρεξαν λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα να βγουν από τη Θύρα 7, δημιουργώντας συνωστισμό, ενώ η πόρτα ήταν κλειστή.

Κάποιοι από τους οπαδούς έπεσαν στα σκαλιά της θύρας με αποτέλεσμα το πλήθος που κατευθυνόταν προς την έξοδο να τους ποδοπατήσει και να οδηγήσει κάποιους στο θάνατο.

Οι θεατές πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο, καθώς κατεβαίνουν. Επικρατεί συνωστισμός, ασφυξία και πανικός. Ο απολογισμός είναι 21 νεκροί και 53 τραυματίες. Η χαρά μετατράπηκε σε κραυγές και πόνο. Άλλοι φωνάζουν για την ομάδα τους, άλλοι για την ίδια τους τη ζωή.

Εκατοντάδες άτομα ποδοπατούνται. Ξεψυχισμένα κορμιά, κραυγές απελπισίας, τραυματιοφορείς να τρέχουν πανικόβλητοι να βοηθήσουν και να σώσουν όποιον έχει ακόμα ελπίδα να σωθεί. Αστυνομικοί και οπαδοί προσπαθούν να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Έξω από τη Θύρα 7 του «Γ. Καραϊσκάκης» επικρατεί πανικός. Οι αστυνομικοί ξεριζώνουν την πόρτα, αλλά για 19 νεαρούς ο χρόνος έχει ήδη σταματήσει εκεί.

Αργότερα, χάνει τη μάχη με τη ζωή ακόμα ένας φίλαθλος στο «Τζάνειο» νοσοκομείο του Πειραιά, όπου μεταφέρονται οι κρίσιμα τραυματισμένοι. Μετά από έξι μήνες ο κατάλογος με τους νεκρούς μεγαλώνει, αφού ένας τραυματίας δεν καταφέρνει να ξυπνήσει από το κώμα, με αποτέλεσμα να γίνει ο 21ος νεκρός της Θύρας 7.

Ο πανικός και η οδύνη λίγο μετά το τραγικό περιστατικό

Νεκροί και τραυματίες μεταφέρονται με περιπολικά και ασθενοφόρα στο «Τζάνειο» νοσοκομείο του Πειραιά. Εκεί επικρατούσε μία κατάσταση χωρίς προηγούμενο.

Εκεί, διαπιστώθηκε ο θάνατος 18 οπαδών. 21 τραυματίες διασωληνώθηκαν άμεσα και 19 που χρειάστηκαν μηχανική υποστήριξη, μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία.

Συγγενείς φιλάθλων που ήταν στη Θύρα 7 έτρεξαν στο «Τζάνειο» αφού είχαν μάθει από την τηλεόραση το κακό που έχει συμβεί. Από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, η κοινή γνώμη ενημερώνεται για την τραγωδία και γίνονται εκκλήσεις σε γιατρούς και αιμοδότες να φτάσουν στο νοσοκομείο.

 

Τραυματίες μεταφέρονται και στο Γενικό Κρατικό Πειραιώς. Άμεσα κατέφθασαν και οι συγγενείς. Γονείς αναζητούν τα παιδιά τους, ελπίζοντας να μην είναι στη λίστα των νεκρών.

Στιγμές απίστευτης οδύνης νοσοκομείο, έξω από το οποίο βρίσκονταν τουλάχιστον 10.000 άτομα. Ήταν γονείς, δημοσιογράφοι, οι αποστολές των δύο ομάδων και πολύς κόσμος. Κάποιοι λιποθυμούν, δεν αντέχουν τόσο πόνο.

Στις 18:20 στο νοσοκομείο φτάνουν ο υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δοξιάδης και οι υφυπουργοί Τσουκαντάς και Αποστολάτος, ενώ γίνεται νέα έκκληση για αιμοδοσία. Το Κέντρο Άμεσης Δράσης ζητάει από τους αστυνομικούς να σπεύσουν να δώσουν αίμα.

Στο «Τζάνειο» καταφτάνουν και ο υπουργός Δημοσίας, Τάξης Δαβάκης και ο υφυπουργός Προεδρίας, Καραμανλής, μαζί με ανώτερους αξιωματικούς της Αστυνομίας και ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Σε επιφυλακή τίθεται και το ΚΑΤ, για όσους τραυματίες χρειάζονται χειρουργείο.

Ο Δοξιάδης ενημερώνει τον πρωθυπουργό, Γεώργιο Ράλλη, ο οποίος δίνει εντολή να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Απαιτείται η παρέμβαση δυνάμεων των ΜΑΤ για να απομακρυνθούν από την είσοδο του νοσοκομείου εκατοντάδες συγγενείς, ώστε να έχουν πρόσβαση οι γιατροί και οι αιμοδότες.

Αναγνωρίζονται τα τρία πρώτα θύματα. Είναι οι Γιάννης Κανελλόπουλος, Γιάννης Διαλυνάς και Βασίλης Μάχας. Μέχρι τις 00:15 έχει γίνει η αναγνώριση για το 17ο και 18ο θύμα, ενώ μέχρι τα ξημερώματα αναγνωρίστηκε και το 19ο άτομο. Λίγες μέρες αργότερα, κατέληξαν ακόμα δύο οπαδοί και ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 21.

Οι αστυνομικοί του έβδομου Αστυνομικού Τμήματος αρχίζουν την πραγματογνωμοσύνη στη Θύρα 7, αναζητώντας τα αίτια της τραγωδίας. Στο «Τζάνειο» φτάνει ο πρωθυπουργός για να ενημερωθεί για την κατάσταση.

Ραδιόφωνο και τηλεόραση αρχίζουν να μεταδίδουν πένθιμη μουσική, έχουν διακόψει το πρόγραμμά τους σε ένδειξη πένθους. Εκατοντάδες άτομα επιχειρούν να μπουν στο «Καραϊσκάκης» προκειμένου να βρουν τους υπεύθυνους. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ δεν επιτρέπουν την είσοδο.

Ο διοικητής του «Τζανείου» βγαίνει στο διάδρομο και κάνει έκκληση στον κόσμο να απομακρυνθεί από την είσοδο του νοσοκομείου, διότι εμποδίζουν την κυκλοφορία περιπολικών και ασθενοφόρων. Ο κόσμος αρχίζει να απομακρύνεται σιγά σιγά από τα δύο νοσοκομεία. Βαρύ πένθος σε όλη τη χώρα.

Εικοσένας φίλαθλοι δεν θα πανηγύριζαν ξανά σε αγώνα της ομάδας τους, όμως οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν τους ξέχασαν ποτέ. «Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», είναι το σύνθημα που αφιερώνουν μέχρι και σήμερα, σε αυτούς που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους εκείνη την αποφράδα ημέρα.

Τα 21 θύματα της Θύρας 7

  • Παναγιώτης Τουμανίδης (14 ετών)
  • Κώστας Σκλαβούνης (16 ετών)
  • Ηλίας Παναγούλης (17 ετών)
  • Γεράσιμος Αμίτσης (18 ετών)
  • Γιάννης Κανελλόπουλος (18 ετών)
  • Σπύρος Λεωνιδάκης (18 ετών)
  • Γιάννης Σπηλιόπουλος (19 ετών)
  • Νίκος Φίλος (19 ετών)
  • Γιάννης Διαλυνάς (20 ετών)
  • Βασίλης Μάχας (20 ετών)
  • Ευστράτιος Λούπος (20 ετών)
  • Μιχάλης Κωστόπουλος (21 ετών)
  • Ζωγραφούλα Χαϊρατίδου (23 ετών)
  • Σπύρος Ανδριώτης (24 ετών)
  • Κώστας Καρανικόλας (26 ετών)
  • Μιχάλης Μάρκου (27 ετών)
  • Κώστας Μπίλας (28 ετών)
  • Αναστάσιος Πιτσόλης (30 ετών)
  • Αντώνης Κουρουπάκης (34 ετών)
  • Χρήστος Χατζηγεωργίου (34 ετών)
  • Δημήτριος Αδαμόπουλος (41 ετών)

Το μνημόσυνο για τα 45 χρόνια από την τραγωδία

Το μνημόσυνο για τα θύματα της θύρας 7 τελέστηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, με όλα τα σωματεία του Ολυμπιακού να είναι εκεί σύσσωμα για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έξω από το «Γ. Καραϊσκάκης» πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν εκεί μαζί με όλη την ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού για να αφήσουν από ένα λουλούδι για τις 21 ψυχές που χάθηκαν άδικα πριν 45 χρόνια.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του μπασκετικού Ολυμπιακού τίμησαν και αυτοί με την παρουσία τους, τους οπαδούς της ομάδας, αφήνοντας από ένα λουλούδι.

Πλήθος κόσμου δήλωσε το παρών για να τιμήσει τη μνήμη των 21 θυμάτων της τραγωδίας, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Στο «Γ. Καραϊσκάκης» βρέθηκαν και όλα τα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου.

Οι οπαδοί των Πειραιωτών θα τιμήσουν, φυσικά, τους αδικοχαμένους οπαδούς και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (08/02/26, 21:00), που γίνεται ανήμερα της τραγωδίας.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi

