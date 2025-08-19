Τίμησαν τη μνήμη του Παναγιώτη Μπαχράμη στο Καλαμάτα – ΑΕΛ για το Κύπελλο Ελλάδας

15 χρόνια συμπληρώθηκαν στις 13 Αυγούστου 2025 από το θάνατο του Παναγιώτη Μπαχράμη. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας και ΑΕΛ έχασε τη ζωή του, έχοντας παρασυρθεί από ταχύπλοο στην παραλία της Κυπαρισσίας ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα.

Το απόγευμα της Τρίτης (19.08.2025) Καλαμάτα και ΑΕΛ συναντήθηκαν για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας και δεν ξέχασαν τη μνήμη του Παναγιώτη Μπαχράμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένεια του αδικοχαμένου Παναγιώτη Μπαχράμη εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Καλαμάτας και δέχθηκε από τις δυο ομάδες τις φανέλες που είχε φορέσει σε αυτές ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής.

“Ποτούλη ψυχάρα για πάντα Θυελλάρα” έγραψαν σε πανό που σήκωσαν για τον Μπαχράμη οι φίλοι της Καλαμάτας. Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή.