Η UEFA επέβαλε “τσουχτερό” πρόστιμο στη Γουλβς για παραβίαση των κανόνων του Financial Fair Play, αφού υπερέβη το σχετικό όριό της, κατά 30 εκατομμύρια ευρώ.

Η Γουλβς παραδέχθηκε το λάθος και έφθασε σε συμφωνία με την UEFA για την ποινή της, η οποία και θα είναι 600.000 ευρώ, αλλά και “περικοπή” στους παίκτες που θα μπορεί να δηλώσει στις ευρωπαϊκές της λίστες, από 25 σε 23 ποδοσφαιριστές.

Η πρόσφατη αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League θα συνεχίσει πάντως κανονικά τις φετινές υποχρεώσεις της στην Ευρώπη, ενώ για τη νέα σεζόν δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό “εισιτήριο” από την Premier League.

