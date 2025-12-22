Τίμπεργουλβς – Μπακς 103-100: Δεν έχει τέλος η κατηφόρα για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA

Την τρίτη τους σερί ήττα στο NBA γνώρισαν οι Μπακς, οι οποίοι πάλεψαν, αλλά έχασαν και από τους Τίμπεργουλβς με 103-100 και υποχώρησαν κι άλλο στην κατάταξη.

Οι Μπακς αγωνίστηκαν σε ακόμα ένα παιχνίδι χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, έδωσαν σκληρή μάχη κόντρα στους Τίμπεργουλβς, ωστόσο ηττήθηκαν στο φινάλε από ένα τρίποντο που δέχθηκαν από τον Άντονι Έντουαρντς.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ήταν ο κορυφαίος για τα Ελάφια, καθώς μέτρησε 24 πόντους, 10 ριμπάουντ, 9 ασίστ και τέσσερα κλεψίματα, με τους Μπόμπι Πόρτις και Ράιαν Ρόλινς να τον ακολουθούν, πετυχαίνοντας από 16 πόντους ο καθένας.

Από τους νικητές, ο Άντονι Έντουαρντς ήταν ο κορυφαίος, αλλά και ο καθοριστικός, σκοράροντας τρίποντο 21 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 2 ριμπάουντ και έξι ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-29, 48-60, 75-75, 103-100.

Τα αποτελέσματα του NBA

Νετς – Ράπτορς 96-81

Νικς – Χιτ 132-125

Τίμπεργουλβς – Μπακς 103-100

Ουίζαρντς – Σπερς 113-124

Κινγκς – Ρόκετς 125-124