Λόβρο Μάγερ: Ο Κροάτης αρτίστας που έπαιξε δίπλα στον Μόντριτς και ανεβάζει επίπεδο την ΑΕΚ

Και εκεί που οι φίλοι της ΑΕΚ άρχισαν να γκρινιάζουν σιγά σιγά για μετεγγραφική στασιμότητα, ειδικά μετά και το “ναυάγιο” στην υπόθεση με τον Κάνγκουα, έσκασε η “βόμβα” με τον Λόβρο Μάγερ.

Όπως αποκάλυψε το βράδυ της Δευτέρας (27.07.2027) ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ΑΕΚ έφτασε σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του 28χρονου Κροάτη μέσου, με το ποσό της μετεγγραφής να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λόβρο Μάγερ αναμένεται να ταξιδέψει εντός της ημέρας στην Ολλανδία, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

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Όσον αφορά στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, θα υπογράψει συμβόλαιο τεσσάρων ετών, δηλαδή έως το καλοκαίρι του 2030. Σύμφωνα με τον Ντένις Μπάγερ, δημοσιογράφο του Sky Sports της Γερμανίας, οι απολαβές του Μάγερ στην ΑΕΚ αγγίζουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ καθαρά ετησίως.

Η ΑΕΚ βάζει έτσι έναν παίκτη εγνωσμένης αξίας στο ρόστερ της, καλύπτοντας κενά στη μεσαία της γραμμή, που δημιουργήθηκαν μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον Ορμπελίν Πινέδα (πώληση) και τον Ρομπέρτο Περέιρα (ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του).

Ο Μάγερ είναι 28 ετών και αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή στην θέση “8”, εκεί όπου ακριβώς αναζητεί παίκτη η πρωταθλήτρια της Super League. Εντάχθηκε Βόλφσμπουργκ τον Αύγουστο του 2023 και το συμβόλαιό του είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028.

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Μετρά 38 συμμετοχές με την Εθνική Κροατίας και απολογισμό 9 γκολ, ενώ στη Bundesliga έχει 69 συμμετοχές, με απολογισμό 9 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Μετεγγραφή – δήλωση από την Ένωση

Η απόκτηση του Λόβρο Μάγερ δεν είναι μόνο ουσίας. Είναι μια δήλωση της ΑΕΚ, ότι θέλει να ανεβαίνει επίπεδο και να περάσει στη League Phase του Champions League. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του deal φέρεται να έπαιξε ο Βίντα, αλλά και το ότι η Βόλσφμπουργκ υποβιβάστηκε και η αξία όλων των παικτών της έπεσε. Να μη ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν παίκτη που οι “λύκοι” απέκτησαν σε ηλικία 25 ετών, δίνοντας στο ποσό των 25.000.000 ευρώ!

Η Ένωση κάνει έτσι την ακριβότερη μετεγγραφή στην ιστορία της και βάζει στη.. βιτρίνα της έναν ακόμα “δυνατό” και πασίγνωστο παίκτη, έχοντας από την περασμένη σεζόν στο ρόστερ της τον Λούκα Γιόβιτς.

Ποιος είναι ο Λόβρο Μάγερ

Ξεκίνησε από τα “τσικό” της Ντίναμο Ζάγκρεμπ, ενώ έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, όπου και αγωνίστηκε για δύο σεζόν (2016-18), κερδίζοντας δις τον τίτλο του καλύτερου u21 Κροάτη ποδοσφαιριστή στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Επέστρεψε το 2018 στο “Μάξιμιρ”, όπου και παρέμεινε ως το καλοκαίρι του 2021 (κάνοντας 68 συμμετοχές με 13 γκολ στο κροατικό πρωτάθλημα), πανηγυρίζοντας τρία πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο.

Η Ρεν τον ξεχώρισε και “έσκασε” 12 εκατομμύρια ευρώ τον Αύγουστο του 2021 για τον εντάξει στο δυναμικό της για πέντε χρόνια.

Στη Βρετάνη έμεινε για δύο σεζόν (έχοντας συνολικά στη Ligue 1, 62 συμμετοχές και 8 γκολ) και μετά την τελευταία του, όπου και αναγορεύτηκε από την κορυφαία γαλλική εφημερίδα Equipe μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας της χρονιάς 2022-23.

Η Βόλφσμπουργκ προσέφερε τα υπερδιπλάσια για να τον κάνει “λύκο”. Συγκεκριμένα, έβγαλε από τα ταμεία της 25 εκατομμύρια ευρώ, προβλέποντας στη συμφωνία και άλλα 5 σε μορφή μπόνους, αφήνοντας παράλληλα και στη Ρεν 15% των δικαιωμάτων του Μάγερ (και εκεί υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο, ως δηλαδή το καλοκαίρι του 2028).

Ο Μπάγερ έγινε η τρίτη πιο δαπανηρή αγορά της ιστορίας της γερμανικής ομάδας, μετρώντας με την ομάδα 69 συμμετοχές και 9 γκολ στη Bundesliga.

Ο υποβιβασμός της Βόλσβμπουργκ την περασμένη σεζόν και η ανάγκη για πωλήσεις και αναπροσαρμογή των οικονομικών και αγωνιστικών δεδομένων, με τον Μάγερ να ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Δεν έμεινε στη “σκιά” του Μόντριτς

Ο Κροάτης μέσος είναι εν ενεργεία διεθνής (δεν ήταν στην αποστολή του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026), κάνοντας το ντεμπούτο του στη “χβράτσκα” πριν εννιά χρόνια.

Μετράει 38 συμμετοχές με το εθνόσημο, έχοντας σκοράρει 9 φορές, ήταν παρών στη φοβερή και τρομερή πορεία των Βαλκάνιων ως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 (σκόραρε μάλιστα και στο 4-1 επί του Καναδά στη φάση των ομίλων), ενώ ήταν μέλος του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος και στην πορεία ως τον τελικό του Nations League το 2023.

Ο Λόβρο Μάγερ αγωνίστηκε σε μια περίοδο που η Κριατία είχε υπεροπλία στη μεσαία της γραμμή -με τον Λούκα Μόντριτς να έχει ηγετικό ρόλο- αλλά κατάφερε να καθιερωθεί στα πλάνα του Ζλάτκο Ντάλιτς, αξιοποιώντας την ευελιξία και τη δημιουργικότητά του.

Αγωνιζόμενος συχνά από τη δεξιά πλευρά με τάση να συγκλίνει στον άξονα, εξελίχθηκε σε μία από τις βασικές πηγές δημιουργίας της εθνικής ομάδας.

Παρότι μεγάλωσε υπό τη διαρκή σύγκριση με τον Λούκα Μόντριτς, ο Μάγερ ξέφυγε από αυτή τη συνθήκη, κερδίζοντας τον σεβασμό όλων στην ομάδα.