Το αντίο του Γιάρεμτσουκ στους φίλους του Ολυμπιακού: «Αξίζετε τις μεγαλύτερες και πιο ηχηρές νίκες»

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πήγε στη Λιόν ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή της γαλλικής ομάδας, αποχαιρέτησε τους φίλους των Πειραιωτών.

Η Λιόν έκανε δικό της μέχρι το τέλος της σεζόν τον Γιάρεμτσουκ, με τη συμφωνία να περιέχει και προαιρετική ρήτρα 5.000.000 ευρώ και το αντίο του Ουκρανού στους φιλάθλους ίσως δείχνει ότι δεν θα υπάρξει άμεση επιστροφή του στους Πειραιώτες.

Στο αντίο του ευχαρίστησε τους οπαδούς του Ολυμπιακού, καταγράφοντας πάντως και ένα παράπονο.

Το αντίο του Γιάρεμτσουκ

«Αγαπητοί φίλοι του Ολυμπιακού, αυτό το μήνυμα είναι για εσάς. Πάλεψα για αυτό το κλαμπ και για εσάς. Έδωσα ό,τι είχα, περισσότερα απ’ όσα μπορεί κάποιοι άνθρωποι να δουν ή να καταλάβουν. Κάποιες φορές αυτό δεν εκτιμάται πάντα, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο.

Η αφοσίωσή μου όμως ήταν πάντα ειλικρινής και πραγματική. Αξίζετε τις μεγαλύτερες και πιο ηχηρές νίκες. Ελπίζω οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά. Το τανκ σας».