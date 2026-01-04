Αθλητικά

Το αντίο του Παναθηναϊκού στον Γιώργο Παπαδάκη: «Καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό»

Ο Ερασιτέχνης και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Παπαδάκη
O Γιώργος Παπαδάκης
O Γιώργος Παπαδάκης

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός με μία περιεκτική ανάρτηση στα social media αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

«Καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό Γιώργο Παπαδάκη» έγραψε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός στην ανάρτησή του, με σκοπό να αποχαιρετήσει τον «βασιλιά της πρωινής ζώνης».

 

Μετά τον Ερασιτέχνη και η πράσινη ΚΑΕ έσπευσε να εκφράσει τη θλίψη της για το χαμό του Γιώργου Παπαδάκη.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του δημοσιογράφου, Γιώργου Παπαδάκη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», ανέφερουν χαρακτηριστικά οι πράσινοι στη δημοσίευσή τους.

Αθλητικά
