Τα αδέρφια Τσιτσιπά φαίνεται ότι έχουν έρθει αρκετά κοντά με την Αλίσα Λέμαν, η οποία είναι παίκτρια της Άστον Βίλα.

Πρώτα ο Πέτρος Τσιτσιπάς πρότεινε στην εντυπωσιακή Ελβετίδα να παίξουν μαζί μεικτό διπλό και αφού πήρε θετική απάντηση, ήρθε ο Στέφανος για να της δώσει μία ρακέτα του.

«Είμαι έτοιμη για το ματς», έγραψε στο Instagram η 24χρονη αθλήτρια της Άστον Βίλα, εκφράζοντας τη χαρά της που έχει υπογεγραμμένη ρακέτα του Στέφανου.

Stef sent his signed racquet to Alisha 😏 pic.twitter.com/jRKqnIiaFk