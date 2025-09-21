Αθλητικά

Το εξ αναβολής ντέρμπι Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν ορίστηκε την ίδια ώρα με την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας

Οι Παριζιάνοι διαθέτουν οκτώ ποδοσφαιριστές που είναι υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα
Η Ligue 1 αποφάσισε να διεξαχθεί το ντέρμπι Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν τη Δευτέρα (22/9/2025), την ίδια ώρα που θα γίνει η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας.

Η αναμέτρηση Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή (21/9, 21:45), ωστόσο αναβλήθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Η διοργανώτρια αρχή του γαλλικού πρωταθλήματος αποφάσισε να ορίσει τον αγώνα τη Δευτέρα (22/9, 21:00), την ίδια ώρα που θα γίνει η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας στο “Theatre du Chatelet” του Παρισίου.

Οι Παριζιάνοι έχουν, μάλιστα, οκτώ ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για το βραβείο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα καταφέρουν να βρεθούν στην τελετή.

