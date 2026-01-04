Αθλητικά

Το Καμερούν νίκησε 2-1 τη Νότια Αφρική και θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο στους «8» του Copa Africa

Η παρέα του Ελ Κααμπί περιμένει τους Καμερουνέζους
Ο Τσαμαντέ του Καμερούν
Ο Τσαμαντέ του Καμερούν/ REUTERS/Siphiwe Sibeko

Το Καμερούν νίκησε τη Νότια Αφρίκη 2-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Copa Africa, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, που είναι και η διοργανώτρια χώρα.

Ο Τσαμαντέ έκανε το 1-0 για το Καμερούν στο 34′ και ο Κοφάν στο 47′ έδωσε πολύ μεγάλο προβάδισμα στην ομάδα του με κεφαλιά. Η Νότια Αφρική μείωσε σε 2-1 με τον Μαχόμπα στο 88′ και άγχωσε τους Καμερουνέζους, που τελικά πανηγύρισαν τη νίκη και την πρόκριση.

Το Καμερούν θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο στον προημιτελικό του Copa Africa (09/01/26, 21:00), με στόχο την πρόκριση στους «4» του θεσμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
230
204
149
143
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo