Το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ με την μπλούζα Μπαρτζώκα: «Προχωράμε σαν ένα»

Ο Γάλλος σούπερ σταρ στηρίζει απόλυτα τον προπονητή του
Ο Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ με την μπλούζα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε μήνυμα ενότητας στον Ολυμπιακό με μία ανάρτηση που έκανε στο X με τη μπλούζα με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Εβάν Φουρνιέ εμφανίστηκε στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια, φορώντας μία μπλούζα με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Γάλλος γκαρντ τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του με τη στιλιστική του επιλογή, με την μπλούζα να δείχνει τον προπονητή του, ο οποίος κάνει τη χαρακτηριστική χειρονομία της σιωπής.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ και μετά το τέλος του αγώνα με τη Βίρτους, ο Φουρνιέ ανέβασε τη φωτογραφία στο X με το ενωτικό μήνυμα: «Προχωράμε σαν ένα!».

